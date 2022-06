Materiaal ontwerper en art-director. Gespecialiseerd in structuur, print, kleur en sensitieve beleving.

Ik ben Nina van Bart, in juni 2013 afgestudeerd op de Design Academy in Eindhoven bij de afstudeerrichting Man & Identity. In deze richting heb ik mezelf kunnen ontwikkelen als materiaal ontwerper, trend forecaster en art-director, sindsdien ben ik werkzaam als freelancer.

In mijn werk ligt de concentratie met name op het verhaal, de materialiteit en atmosferen die de zintuigen prikkelen. Elk project verbind vakgebieden in de wereld van film, fotografie, trendontwikkeling, materiaalontwikkeling, grafisch design, sculptuur, en cultuur.

Daarbij werk ik intuïtief als een kind, maak nieuwe verbindingen van extreme, en denk buiten de grenzen van de meest alledaagse materialen. Waar de persoonlijkheid van ambacht en perfectie van technologie samensmelten. Verder geloof ik in de kracht van samenwerken om de juiste talenten samen te laten komen. Dit brengt me op verassende vondsten en onbekende combinaties.