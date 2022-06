Het kopen van een keuken moet een feest zijn!

Tieleman Keukens is een hecht familiebedrijf gevestigd in Middelharnis op Goeree-Overflakkee, hét kookeiland van Nederland! Tieleman is een keukenspecialist die keukens levert en monteert door heel Nederland en zelfs daarbuiten.

Tieleman is pas tevreden als u 100% tevreden bent!

Tieleman Keukens gaat voor 100% klanttevredenheid, dat is de basis in het doen en denken van alle medewerkers. Al meer dan 50 jaar wordt de reputatie van leverancier van kwaliteitskeukens waargemaakt. In een markt waar iedereen de verhalen wel kent over wat er allemaal mis kan gaan met een keuken, vormt Tieleman Keukens de positieve uitzondering. U kunt er op vertrouwen dat Tieleman Keukens er alles aan doet deze eervolle positie te handhaven. 50 jaar ervaring in kwaliteit en service! Tieleman Keukens is een bedrijf dat al ruim 50 jaar ervaring heeft op het gebied van kwaliteitskeukens. Specialistische kennis, kwalitatief hoogwaardige producten en een eigen montagedienst vormen een totaalpakket dat tegemoet komt aan de hoogste eisen van de klant. Naast de particuliere markt worden ook veel aannemers en projectontwikkelaars tot de klantenkring gerekend.

Tieleman Keukens o.a. al drie keer uitgeroepen tot Beste Keukenspecialist van Nederland!

In 2003, 2004 en 2009 is Tieleman Keukens naar aanleiding van onafhankelijke onderzoeken bij onze klanten, leveranciers en collega’s tot drie keer toe uitgeroepen tot de Beste Keukenspecialist van Nederland. Tieleman Keukens weet goed te scoren op alle relevante criteria voor de consument en is bovendien een welkome inspiratiebron. Criteria als klantvriendelijkheid, gedegen advies, goede service en een eigen montageteam wogen zwaar mee.

De mooiste keukenshowroom van Nederland!

In de unieke showroom van Tieleman Keukens te Middelharnis vindt u meer dan 70 complete keukens in diverse uitvoeringen en opstellingen. Van eenvoudig, functioneel tot zeer luxueus. Van klassiek tot ultramodern. De showroom, op het kookeiland van Nederland, biedt nog veel meer: een professionele lunchroom met binnentuin, de LivingWall 3D keukenpresentatie op scherm van 3 bij 4 (uniek in Nederland), een kinderbioscoop, een playstationcentre, een Miele Experience Centre, twee enorme ruimtes met grepen, bladen, fronten. Kortom een ultieme keukenbeleving in een geheel vrijblijvende, klantvriendelijke en unieke omgeving. Wij streven er met het voltallige team naar de beste te zijn en onze klanten 100% tevreden te stellen. Kom naar de mooiste keukenwinkel van Nederland!

Ons totaalpakket aan diensten: keukenadvieskeukenontwerpenlevering keukenskeukenmontagekeukendemontageaansluiten keukenschoon opleveren keukenkeukenservicekeukenrenovatieleidingwerk (zowel water, gas, centrale verwarming en electra)uitbreiden of vernieuwen van groepenkastenstucwerktegelwerkverplaatsen of aanmaken wandenvernieuwen van plafonds

Kortom u complete verbouwing nemen wij zorgenloos voor u uit handen. Uiteraard ook afzonderlijk af te nemen.