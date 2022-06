Mijn naam is Roos Sanders. Ik ben zelfstandig ontwerper en ik vertel mijn verhalen doormiddel van keramiek en illustratie. Ik produceer mijn producten zelf op ambachtelijk wijze. In mijn werk combineer ik kitsch, nostalgie en product vormgeving. Mijn producten en illustraties zijn stuk voor stuk een eigen karakter, veelal geïnspireerd op mijn kindertijd. Deze eigenwijze karaktertjes brengen de geborgenheid in het interieur.