Wordt u eigenaar van een bouwkavel of heeft u verbouwingsplannen, dan heeft u de mogelijkheid uw droomhuis te realiseren! Archimees schept letterlijk ruimte voor uw eigen wensen en ideeën, die we vertalen in een origineel en uniek ontwerp. Rekening houdend met uw wensen, uw smaak en uw budget, gaan we aan de slag met een ontwerp, dat tijdens het ontwerpproces altijd inzichtelijk is, omdat we driedimensionaal ontwerpen en tekenen. We maken impressies en een filmpje van uw toekomstige woning, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Waar we u wel in willen verrassen is het ontwerp voor uw woning. We proberen altijd verder te gaan dan de verwachtingen en komen met originele oplossingen. Naast het maken van een ontwerp ontzorgt Archimees u door het maken van de bouwtekeningen, het contact te onderhouden met de gemeente en welstand, het het regelen van de omgevingsvergunning, de aannemersselectie te verzorgen en de begeleiding tijdens de bouw ter hand te nemen. We hebben de passie en ervaring in huis om uw wensen realiteit te laten worden. In een verblijvend en persoonlijk gesprek leggen we graag nader uit wat Archimees voor u kan (be)tekenen.