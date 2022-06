Als bevlogen full-servicebureau zien we ons zelf als katalysator binnen integrale bouwprocessen. In prikkelende gesprekken met de opdrachtgever(s) zoeken we naar de essentie van de opgave om die vervolgens nauwkeurig binnen de context, de randvoorwaarden en het budget vorm te geven.

Dat begint met het doorlichten van het programma van eisen. Hierin vormt de omgeving met zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden een van de belangrijkste uitgangspunten. We kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we die in het ontwerp maximaal tot uitdrukking kunnen brengen. In de ontwerpfase maken we veel schetsen en 3D-modellen om het gewenste programma ruimtelijk te vertalen. Ruimtelijk inzicht bieden aan opdrachtgevers en toekomstige gebruikers is van essentieel belang voor de besluitvorming en voortgang in een vroeg stadium van het ontwerpproces. Bij de architectonische uitwerking gaan we vervolgens niet dogmatisch te werk: het eindresultaat vloeit voort uit een combinatie van randvoorwaarden. Vanzelfsprekend willen we ook gewoon een mooi gebouw maken, waar het prettig wonen, werken, leren, léven is!