Joris de Groot is een ontwerper die in zijn werk het spanningsveld tussen ambacht en industrie opzoekt. Hij zoekt de samenwerking met de industrie op, om vervolgens van de fabrieksvloer zijn eigen werkplaats te maken. Eenmaal bekend met het procedé van de bestaande gebruikte techniek experimenteert hij met de aanwezige machines en materialen om deze in te zetten voor nieuwe innovatieve toepassingen.

Voor het project WELD STOOL heeft Joris samengewerkt met Lever Kunststoftechniek en Hubbers BV. Een industrieel kunststof montage bedrijf gecombineerd met een bedrijf dat zich specialiseert in het produceren van op maat gemaakte interieurs.





Door onderzoek te doen binnen deze twee bedrijven en de kracht van beide

partijen te bundellen is de serie WELD STOOL ontstaan. Binnen deze serie is de lastechniek en het kunststof materiaal van Lever Kunststoftechniek gebruikt en het verfijnde maatwerk van het hout en de verschillende uitsneden van de patroondelen uitgevoerd door Hubbers BV.

De vormgeving is ontstaan door onderzoek te doen naar de vouwtechniek die Charles Eames in 1946 toepasten in zijn Plywood experiment. Deze vormgeving zorgt voor de stevigheid, het detail voor de techniek en een makkelijk productie proces. Het materiaal dat voor de krukken is gebruikt bestaat voornamelijk uit gerecycled PE.