Bij de ontwerpen van Anna Treurniet staat het gebruik van duurzame materialen en het lang meegaan van een tas of portemonnee voorop. Daarom gebruikt zij materialen zoals kurk en plantaardig gelooid leer, wat alleen maar mooier wordt naarmate het ouder wordt.

In haar tijdloze collectie zien we schoudertassen, heuptassen, portemonnees, en sieraden met simpele vormen en natuurlijke kleuren.

Naast het maken van tassen kunt u bij Anna ook terecht voor het (her)stofferen van meubels.

Alles wordt geproduceerd in haar atelier in het Honigcomplex in Nijmegen.