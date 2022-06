Tuinarchitect verbetert je leefomgeving

Huis en tuin vormen samen je leefomgeving. Het is ons doel om de buitenruimte optimaal in te richten en op te waarderen tot een ideale plek om te verblijven. Een tuin die mooi is, maar ook praktisch. Een tuin die klopt in alle opzichten.

Buitenleven

Met een goede tuin geniet je meer van buiten zijn - en naar buiten kijken. Bij het buitenleven hoort wat ons betreft het kunnen genieten van de natuur en de seizoenen. In onze tuinen verleng je het seizoen en de dagen dat je buiten kunt zitten.

Huis, tuin en omgeving.

De tuin optimaal inrichten kan alleen door heel goed te kijken naar huis, tuin en de bewoners. We nemen daarom deze drie belangrijke zaken als uitgangspunt voor een tuinontwerp:

- we kijken en luisteren goed naar je dromen, leefstijl en praktische wensen.

- we sluiten aan op de architectuur; huis en tuin smeden we tot een eenheid.

- aansluiten of afsluiten van de omgeving. De tuin als afgebakende verborgen plek, of een tuin die naadloos overloopt in het landschap. Of beiden?

Werkwijze

We komen altijd eerst vrijblijvend langs. Zo kunnen we kennis maken en de eerste ideeën uitwisselen. Als het klikt kunnen we een afspraak maken over de ontwerp stappen.

Meer informatie en contact

Kijk eens op de website Boekel Tuinen voor een overzicht van onze projecten.

Of bel direct met Arjan Boekel: 06 5100 8325 voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

We werken voornamelijk in Noord-Holland, maar komen ook regelmatig verder weg van onze standplaatsen Amsterdam en Heiloo.