''Interieurarchitectuur met een liefde voor eenvoud''

Essentieel bij het ontwerpen voor particulieren vind ik het om samen met de bewoners te achterhalen wat hun behoeften en routines zijn, zodanig dat het ontwerp volledig op hun leefwijze aansluit. Niet iedereen is zich altijd bewust van zijn eigen behoeftes. Door goed door te vragen kun je ook de onuitgesproken, onbewuste factoren naar boven halen die van essentieel belang zijn voor een vernieuwend en volledig passend ontwerp. Ontwerpen met oog op de gebruiker, dat is naar mijn mening de taak van een interieurarchitect.

Mijn stijl is het beste te omschrijven als die met een liefde voor eenvoud. Ik ben van mening dat de bewoners uiteindelijk zelf door middel van hun persoonlijke spullen en karakter hun woning kleur geven. Deze komen het beste tot uiting in een rustige basis. Daarom hou ik het interieur het liefste puur en eenvoudig. Dat uit zich in het gebruik van strakke lijnen en vormen, maar uitgevoerd in warme en eerlijke materialen.