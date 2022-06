Loftlamp.nl is in 2014 opgericht door twee zelfstandige ondernemers met een grote passie voor alles wat te maken heeft met mooie en unieke verlichting. Loftlamp.nl richt zich op “niche producten” in de binnenverlichting sector. Denk hierbij niet aan de standaard huis, tuin en keuken verlichting die je bij elke bouwmarkt om de hoek kunt kopen, maar meer aan de lampen die je eigenlijk niet zo vaak tegenkomt bij iemand thuis, of in een restaurant, een café, of waar dan ook.