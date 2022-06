Harvey Otten is architect. Sinds 1995 ontwerpt en begeleidt hij de bouw en verbouw van kleine en grote projecten. Hij bundelt de kennis van stoel tot stad, van de eerste schets tot het laatste detail in één persoon. Voor ontwikkelingen als de vernieuwbouw van de Jan Ligthartschool tot middeldure lofts en de herbestemming van een Bijlmerparkeergarage tot World of Food nam hij zelf het initiatief. Om projecten te laten slagen is een goed georganiseerd proces en een prettige samenwerking cruciaal. Een ontwerp is pas geslaagd als in het gebouw prettig gewoond, gewerkt en geleefd wordt.

Harvey Otten maakt deel uit van de coöperatie XOOMlab. Vijftien ruimtelijke professionals werken samen op deze creatieve werkvloer op IJburg.