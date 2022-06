Finn Amsterdam is een Nederlands merk. Het merk is opgericht door Maxime Santen op 1 februari 2015. Het merk ontwerpt en produceert kleding en katoenen tassen geïnspireerd door Amsterdam. Elk seizoen komen er nieuwe tassen uit met de gekste printen en de leukste kleuren. Alle kleding zijn gemaakt van 100% organisch katoen. Finn Amsterdam is altijd bezig om zich te vernieuwen. Zo is Finn Amsterdam uitgegroeid tot een merk die bij iedereen past.

Love. Inspire. Enjoy. Finn Amsterdam.