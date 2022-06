Tuinen zijn magisch!

Als aardbolbekleedster in het beroep tuinontwerper, draait het bij mij, Marjan de Koning, om het delen en uitdragen van mijn passie en een duurzame vertrouwensrelatie met mijn opdrachtgever.

Mijn missie is om alle tuinen die ik ontwerp en realiseer via Florera, bij te laten dragen aan uw gezondheid, veiligheid, rust. Uiteraard ook aan uw gezin en ieder die van de tuin of buitenruimte gebruik maakt. Voor mij is harmonie en balans altijd een voorwaarde, in iedere tuin.

De wereld, de natuur, maar ook mensen blijven zich steeds ontwikkelen en zijn altijd in beweging. Dit gegeven is de basis van waaruit ik mijn tuin- en buitenruimtes creëer.

Graag wil ik uw leven verrijken met een stukje natuur, harmonie en rust.