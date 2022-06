als interieurarchitect zet ik met mijn buro Studio Inside Out mijn klant centraal. Ik ontwerp dan ook als op het lijf geschreven. Jij moet je thuis voelen en je energie kunnen opladen en tot rust kunnen komen. Dat kan in een omgeving die je omarmt maar ook prikkelt. Aan mij de uitdaging om het plan op een hoger niveau te brengen passend bij de bewoners.

Laat U zich ook verrassen. Want dat is wat ik vaak terugkrijg. "Dat ik daar zelf nu niet opgekomen ben". Maar ja, het is de hand van de meester die het uiteindelijk resultaat voor zich ziet.