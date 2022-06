Heb je leuke, originele of creatieve plannen voor je keuken? Let dan goed op, want we helpen je graag op weg met alles wat met jouw (nieuwe) keuken te maken heeft. De keuken is vrijwel altijd het hart van je huis. Je wilt dan ook waar voor je geld als je van plan bent te gaan verbouwen of uitbreiden. Er zijn heel veel verschillende opties te bedenken waar je mee aan de slag kunt, het is vooral belang dat je de plannen voor je keuken zelf goed op een rijtje hebt.

Hoe maak je plannen voor je keuken?

Een planning maken voor het bouwen of verbouwen van je keuken kan best wel een moeilijke opgave zijn. Een professionele keukenplanner kan je daar bij helpen, maar je moet zelf eerst goed nadenken over wat je wilt met je keuken. Twee zaken zijn daarin het allerbelangrijkst: de ruimte die er is voor de keuken en het budget dat je in gedachten hebt. Bij dat laatste maakt het veel verschil of er een compleet nieuwe keuken moet worden aangelegd, of dat het ‘slechts’ een verbouwing is. Als je van beide een goed beeld hebt, kun je zelf een beetje in gaan plannen hoe je aan de slag wilt gaan.

Welke professionals kunnen nog meer helpen bij werkzaamheden in de keuken?

We hebben het al even over de keukenplanner gehad, maar als er eenmaal gebouwd of verbouwd gaat worden, dan zijn er nog heel wat andere professionals die ingeschakeld moeten worden. Een loodgieter bijvoorbeeld. Zeker als de keuken in een ruimte komt waar nog geen waterleiding en afvoer aanwezig zijn, is zijn expertise onmisbaar. Dat geldt ook voor een elektricien, je wilt immers dat alle keukenapparatuur en de verlichting wel goed werkt. En misschien is er aan het einde van de echte bouwwerkzaamheden nog wel een interieurontwerper mogelijk die de plannen voor je keuken helemaal compleet kan maken.

Waar vind je ideeën en inspiratie op het gebied van plannen voor je keuken?

Er zijn heel veel speciaalzaken die complete keukens aanbieden, maar als je op zoek bent naar een keuken die helemaal naar jouw wensen is gemaakt, dan zou je het beste eerst online kunnen kijken. Talloze websites kunnen jouw van ideeën voorzien. Maar als je de inspiratie gemakkelijk op een rijtje wilt hebben en bovendien ook heel veel voorbeelden wilt zien, dan moet je op homify kijken. We helpen je namelijk graag met je keuken (en alles wat met je huis te maken heeft) op weg.