Pizzarette

Wat is een pizzarette?

Bij homify kun je terecht als je iets wilt weten over een huis, een interieur of een tuin. Met de meest schitterende voorbeelden geven we je ideeën en inspiratie en hopen we natuurlijk dat jij zelf aan de slag gaat om van je huis jouw eigen en unieke plekje te maken. We kijken daarbij naar huizen in hun geheel, maar ook specifieke ruimtes zijn zo leuk om naar te kijken. En in dit geval gaan we nog een stapje verder door op iets heel specifieks in te gaan. Dit is misschien wel iets waar je helemaal niets van weet: een pizzarette! Dat zoiets met pizza’s te maken heeft, weet je ongetwijfeld. Maar er valt natuurlijk meer over te ontdekken. Net zoals een kitchenette een hele kleine keuken is, is een pizzarette een kleine oven waarin je samen met anderen kleine pizza’s kunt bakken. Het valt eigenlijk onder dezelfde categorie producten als een fonduepan of een gourmetstel, maar een pizzarette is eens een keer iets anders. Stel je voor dat je met je gezin of met vrienden een hele leuke avond kunt beleven terwijl jullie ondertussen de meest leuke en originele kleine pizza’s in de oven schuiven. Culinaire creativiteit en aangename ontspanning komen zo op een schitterende manier bij elkaar. Maar wat kan homify dan op dat gebied voor jou doen? We kunnen jou helpen met een pizzarette kopen en kunnen je ook op het spoor brengen van pizzarette recepten. Verder geven we ook graag nog wat andere leuke tips. Ben je dus benieuwd geworden naar dit gezellige concept? Lees dan vooral snel verder!

Waar kan ik een pizzarette kopen en waar moet ik allemaal om denken bij de aankoop?

Een pizzarette aanbieding zie je waarschijnlijk niet iedere dag voorbijkomen, dus daarom zullen we jou een duwtje in de goede richting geven. Je kunt in eerste instantie gewoon naar een ‘echte’ winkel gaan. De kans is namelijk groot dat je in een grotere huishoudwinkel zo maar tegen een pizzarette aanloopt. Maar dat kan ook in een warenhuis, een supermarkt of een ‘goedkope winkel’ het geval zijn. De aankoop van een pizzarette is over het algemeen geen diepte-investering, maar toch kan het je een paar leuke centen besparen als je wel een aanbieding kan vinden. Dit geldt natuurlijk ook voor het internet. Let wel altijd op enkele aspecten op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak als je besluit om er een te kopen. Heeft de pizzarette bijvoorbeeld een Europees keurmerk? En is het apparaat voorzien van een geaarde stekker? Vooral dat laatste lijkt misschien in eerste instantie niet zo belangrijk, maar je moet er toch niet aan denken dat er iets mis gaat als iemand z’n drinkglas per ongeluk omstoot en jouw oven onder het sap of onder de wijn komt te zitten. Kortsluiting kan dan hele grote problemen opleveren en dat wil je zien te voorkomen. Een geaarde stekker zorgt dat de stroom er direct afspringt en dat je alles in veiligheid kunt brengen. Maar laten we het ook nog even over de meer leuke aspecten hebben. Het design van een pizzarette kan ook erg belangrijk zijn. Past dit bij jouw stijl en bij jouw keuken?

Hoe kan ik de stijl van mijn keuken of eetkamer aanpassen op mijn pizzarette?

Deze alinea is eigenlijk alleen bedoeld voor de echte Italiëfans, maar alle andere geïnteresseerden mogen natuurlijk ook lekker meelezen. Het zou namelijk ontzettend leuk zijn om na de aankoop van je pizzarette, je keuken of eetkamer ook in gezellige Mediterraanse sferen te brengen voor een gezellig avondje. Je kunt natuurlijk ook voor een meer permanente Mediterraanse stijl in je huis kiezen of die heb je misschien al wel. Als het maar voor een avondje is, dan kun je met bloemen en planten de ruimte lekker opfleuren. Koop een leuk tafelkleedje, plaats leuke wijnglazen en waterglazen en zorg vanzelfsprekend voor leuk bestek. Denk er bij het bestek ook vooral om dat met het mes een pizza goed te snijden is. Je moet er toch niet aan denken dat je gasten (en jijzelf!) hun eten niet op kunnen eten. Als je voor een meer permanent Mediterraan design kiest, kun je zelf ideeën en inspiratie gaan opdoen op homify. En als je denkt dat je een specialist nodig hebt, dan kun je ook via homify gemakkelijk een interieurontwerper of interieurarchitect vinden die jou verder kan helpen. Of je gaat natuurlijk zelf lekker aan het klussen. Bedenk je goed dat als je al die energie in je eetkamer of keuken stopt, dat je kleine pizza nog lekkerder zal gaan smaken!

Hoe ga ik aan de slag met mijn pizzarette en waar vind ik de lekkerste pizzarette recepten?

Na het lezen van alle bovenstaande informatie kun je eigenlijk lekker aan het bakken gaan met een leuk gezelschap. Maar hoe werkt zo’n pizzarette nou precies? In feite is het een elektrisch gourmetstel waar je heerlijke kleine pizza’s zelf in gaat bakken. Allereerst moet je natuurlijk pizzabodems hebben. Dit deeg kun je het beste van tevoren al klaar gaan maken. Houd daarbij rekening met het aantal gasten dat je aan tafel verwacht en zorg natuurlijk dat niemand tekort komt. Je zou ook op zoek kunnen gaan naar kleine kant-en-klare bodems als je het niet ziet zitten om zelf deeg te gaan maken. Maar dan ben je natuurlijk nog niet, een pizza moet goed belegd zijn. Tomatensaus is de basis van elke pizza. Zet leuke kommetjes met tomatensaus bij elk bord van de tafelgasten. En na de saus moet de topping natuurlijk ook aangebracht worden. Zoek via het internet naar leuke recepten of volg je eigen fantasie. Wij kunnen je adviseren om in ieder geval verschillende soorten vlees, vis, groenten en kaas op tafel te zetten. Zorg wel dat je van tevoren ook weet of je gasten bepaalde dieetwensen je hebben. Je wilt natuurlijk wel dat iedereen een leuke avond bij jou kan hebben en ook voldaan en gezond weer de deur uit gaat. Denk daarbij aan de wensen voor (kleine) kinderen! Vergeet verder ook zeker niet om een bijzondere welkomstcocktail te maken, lekkere wijn, bier of sap in huis te hebben voor bij het eten en om een paar heerlijke salades op tafel te zetten. Sluit af met een leuk Italiaans toetje (zoals tiramisu of lekker Italiaans ijs) en jouw Mediterraanse avond kan niet meer stuk.