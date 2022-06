Met een pergola kun je een heerlijke beschutte plek maken in de tuin waar je even ongestoord en vaak ook ongezien kunt genieten van je tuin. De constructie kan bijna niet simpeler: Vier losse palen met eveneens vier horizontale balken aan de bovenzijde. Daarmee onderscheidt de pergola zich van de veranda of overkapping: de bovenkant is open waardoor er een mooi, ruimtelijk effect ontstaat. Plaats er wat mooie bloeiende klimplanten tegenaan en het hebt de hele zomer plezier van deze prachtige verkoelende mediterrane oase in je tuin.

Kun je in elk formaat tuin een pergola plaatsen?

Is het nodig om een grote tuin te hebben voor een pergola? Nee, een pergola voegt meerwaarde toe aan elke tuin. In een kleine tuin creëer je namelijk meer ruimte doordat je groene tuin ook de hoogte in gaat. Je kunt daar een wat kleinere koepel plaatsen die meer past binnen de beschikbare ruimte. In een grotere tuin kun je met een pergola op een mooie plek een fijne afgescheiden hoek met veel privacy maken. Of plaats in de kleine tuin drie palen in een driehoekvorm. Zo kun je voor elk formaat en design tuin een passende pergola constructie ontwerpen.

Wat zijn de voordelen van een pergola?

In Zuid Europa zien we ze bijna in elke tuin en daarmee wordt ook het belangrijkste voordeel direct helder: schaduw! Ook al is het in ons Nederlandse klimaat niet vaak erg warm toch kan het prettig zijn om op een zeer zonnige locatie wat schaduw te creëren boven de zithoek. We plaatsen immers ook parasols. Een pergola biedt natuurlijke schaduw die minder zon doorlaat en daardoor meer verkoeling brengt. Met een pergola kun je je tuin ook in tweeën delen en zo een overgang maken van het ene deel van je tuin naar het andere. Misschien heeft je tuin een mooie plek aan het water of met een mooi uitzicht? Plaats dan op deze plek een pergola om deze plek of dit uitzicht extra te benadrukken.

Wat zijn de mogelijkheden met een pergola?

Pergola’s zijn te koop in allerlei vormen maten en materialen. In de moderne varianten zien we gebruik van materialen als staal en plexiglas aan de bovenzijde. Een prachtige optie voor de strakke moderne tuin. Binnen de natuurtrend vinden we prachtige robuuste bamboe pergola’s, materialen als riet en Oosters aandoende pagodes. Ook een pergola boven een zwevend terras aan het water is on trend. Hou je van een Frans theeprieeltje? Kies dan voor een mooie pergola van gietijzer. Over het algemeen is het dak van de pergola open maar dit kun je helemaal zelf bepalen. Door de balken hier wat dichter tegen elkaar aan te plaatsen creëer je mee privacy en schaduw. Ook kun je aan de zijkant losse voile gordijnen ophangen voor een mooie touch en meer afscheiding.