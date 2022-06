Naast het welbekende terras aangrenzend aan de woning zijn er nog veel meer creatieve manieren om een terras aan te leggen in je tuin. Patios nemen een belangrijke plek in in onze tuin. En dat is niet zonder reden. Ze bieden de mogelijkheid om weer even helemaal tot rust te komen in je mooie weelderige tuin na een lange intensieve dag. En waarom niet kiezen voor meer terrassen en hoekjes wanneer je een grotere tuin hebt? Trend van dit moment is om verschillende zitplekken in je tuin in te richten met elk hun eigen functie.

Welke soorten patios kun je aanleggen in je tuin?

Natuurlijk richt je een plek in met comfortabele eethoek om gezellig tot in de late uurtjes te dineren met vrienden en gezin. Tegenwoordig eten we niet alleen graag buiten in de tuin maar we koken ook graag buiten. Met een paar planken en stenen oven of haard richt je een gezellige en sfeervolle buitenkeuken in. Misschien vind je het fijn om in je tuin ook te kunnen relaxen. Wat dacht je van een verhoogd houten vlonderterras met pergola en twee heerlijke ligbedden voor een ontspannen vakantiegevoel? Of denk eens aan het dak van de aanbouw of schuur voor het aanleggen van een weelderige daktuin met panoramisch uitzicht.

Hoe creëer je meer privacy op je patio?

Patios zijn een heerlijke plek om je even terug te trekken en te genieten van je rust. Dan is het ook prettig als je even uit het zicht zit van de buren en voorbijgangers. De tijd van voorspelbare saaie patios ligt definitief achter ons. Op de hedendaagse terrassen zien we ook veel planten en zelfs bomen. Plaats langs de zijde van je terras waar je graag meer beschutting wilt een rand met smalle hoge stenen bakken en vul deze met bijvoorbeeld bamboe. Ook een pergola met langs de zijkant open gaas met begroeiing kan voor een mooie subtiele afscheiding zorgen. Op deze wijze worden terrassen mooie afgescheiden op zichzelf staande ruimtes in je tuin.

Welke vloeren zijn er voor terrassen?

De mogelijkheden hier zijn zeer breed en het is leuk om in je tuin te spelen met verschillende soorten patios en hoeken in verschillende stijlen. Voor een mooie natuurlijke uitstraling kun je kiezen voor materialen als bamboe, natuursteen, grind of hout. Wil je een wat moderne uitstraling dan zijn er allerlei soorten mooie stenen terrastegels waarmee je die unieke sfeer kunt creëren. Wil je eens wat anders dan anders denk dan eens aan een gietvloer. Voor duurzaamheid en antislip zijn de composiet planten van gerecycled kunststof een goede optie. Zo kun je voor verschillende terrassen elk een eigen unieke look en uitstraling creëren.