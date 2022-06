Een patio: een overheerlijke luxe in elke tuin die je de mogelijkheid biedt om even heerlijk ontspannen weg te zakken in de zon of halfschaduw. Even weg van alle dagelijkse bezigheden onder het genot van een glas wijn terwijl je geniet van het uitzicht op het frisse overdadige groen van de tuin. Je patio met creatieve ideeën inrichten lijkt heel eenvoudig. Een paar mooie potten met planten, een eethoek en parasol en klaar! Toch zijn er veel meer mogelijkheden om je terras aan te kleden. Hoe kies je de juiste locatie en zorg je ervoor dat je terras een echte blikvanger wordt? We geven je wat inspiratie met een aantal terras ideeën.

Ideeën om van je patio een echte blikvanger te maken

Plaats je patio bij voorkeur op een bijzondere plek in je tuin: een prachtig vlonderterras bij het water of een verhoogd houten planken terras met pergola onder een mooie oude boom. Kies bij voorkeur ook een plek waar je geniet van een mooi uitzicht en creëer wat privacy. En zorg ook voor verschillende sferen door je tuin in verschillende delen in te richten met elk een andere functie. Plaats bijvoorbeeld een overdekt terras met buitenkeuken en eethoek tegen de woning aan om gezellig te koken en dineren en achterin de tuin een comfortabele lage loungy ligbank om te genieten van de lage avondzon. Denk ook na welke sfeer je wilt creëren. Kies je voor een natuurlijke, tropische of Oosterse sfeer of juist voor strak en modern? Laat je inspireren door voorbeelden van patio ideeën om een beter idee te krijgen van alle mogelijkheden.

Het ontwerp van je patio

Het ontwerpen van je terras is een leuk proces waar je al je creativiteit in kwijt kunt. Maak bij voorkeur een aantal designs op schaal in een ontwerpprogramma aan de hand van de ideeën die je hebt voor je patio. Naast de locatie, tegels en eventuele overkapping vormt het meubilair een belangrijk onderdeel van de inrichting. Deze springen als eerste in het oog in het totale ontwerp van je terras. Kies bij voorkeur voor weerbestendig meubilair dat eenvoudig gereinigd kan worden. Denk ook aan voldoende schaduw. In plaats van de traditionele parasol kun je ook kiezen voor een mooi driehoekscherm, een parasolboom of een met bloemen begroeide pergola.

Welke ideeën zijn er voor de vloer van je terras?

Naast allerlei prachtige varianten in vlonders, hout en tegels zien we tegenwoordig ook veel nieuwe varianten voor de patiovloer. Zoals bijvoorbeeld antislip terrasplanken van gerecycled kunststof. Milieuvriendelijk en oersterk. Of denk eens aan een gietvloer van kunststof of beton. Daarmee creëer je een moderne patiomet naadloze afwerking. Voor een betere integratie van binnen en buiten kun je voor het terras dat tegen de woning aan ligt eenzelfde soort uitstraling te kiezen als de vloer binnen. Kortom, ideeën te over voor een mooie terrasvloer.