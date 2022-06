Orchidee

Wat is een orchidee?

De vraag wat een orchidee is, klinkt misschien een beetje stom, maar heel veel mensen hebben zich nooit echt goed verdiept in deze bijzondere plant met schitterende bloemen. Omdat we jou ook graag op weg willen helpen met alles wat met de orchidee te maken heeft, hebben we heel wat informatie voor je bij elkaar gezocht. Laten we eerst eens een paar interessante feitjes bekijken. Wist je namelijk dat de orchidee afkomstig is uit één van de grootste plantenfamilies die er op aarde te vinden is? Al voor het begin van de jaartelling is door een Griekse filosoof de plantenfamilie voor het eerst beschreven. En zo komt de plant ook aan z’n van oorsprong Griekse naam: waarschijnlijk is de naam afgeleid van ‘orchis’, wat teelbal betekent. Dit zou zo zijn vanwege de dubbele wortelknol waaruit de plant groeit. Hoe het in ieder geval ook is, de geschiedenis van deze plant gaat heel ver terug in de tijd, maar bij homify kijken we natuurlijk ook graag naar de toekomst. En dan vooral naar de toekomst van je huis en tuin. We zullen eerst wat tips opsommen voor het gebruik van orchideeën binnenshuis, maar gaan ook kijken wat je er allemaal mee in de tuin kunt doen. Verder kijken we wie jou eventueel kan helpen met je orchidee. Dus van het aanplanten tot het gebruik van de plant als tuindecoratie zullen we je eens even lekker bijspijkeren. En reken maar dat jij straks van stralende orchideeën kunt genieten.

Tips en aanwijzingen voor een orchidee in huis

Het bijzondere aan de orchidee is dat die over de hele wereld verspreid is geraakt. Er is bijna geen land te bedenken, waar geen orchideeën in het wild groeien. Die wilde orchideeën vond je vroeger ook veel in Nederland, maar zijn nu niet zo veel meer te vinden. We bevelen je aan om er op te letten als je bijvoorbeeld aan het wandelen of aan het fietsen bent. Toch is er op een gegeven moment door iemand bedacht om deze bijzondere plant binnenshuis te gaan gebruiken. En dat is ook niet zo gek, als je je bedenkt hoe mooi de bloemen zijn om naar te kijken en hoe relatief gemakkelijk het is om een plant goed te onderhouden. Wel is het zo dat je dit op een speciale manier moet doen, anders is de kans groot dat je op een gegeven moment een verdorde plant met verdroogde bloemen aantreft. Dat zou toch zonde zijn! Bedenk je wel eerst dat een specifieke soort van de orchidee een iets andere verzorging nodig heeft dan de andere. Over het algemeen is het wel zo dat binnenshuis de veel en vaak bloeiende Phalaenopsis gebruikt wordt. Deze plant heeft weinig water nodig en is eigenlijk de ideale plant om in huis te hebben als versiering. Een ideale plant om in je woning te halen en te verzorgen. Denk er wel om dat een orchidee niet de hele dag in de brandende zon staat. Aan de andere kant is het ook zo dat een orchidee gerust wat daglicht mag hebben, je hoeft hem niet in de schaduw te verstoppen.

Tips en aanwijzingen voor orchideeën buitenshuis

Van oorsprong is een orchidee natuurlijk een buitenplant. Onder de meer dan 30.000 verschillende soorten, zijn dan ook heel wat orchideeën te vinden die heel erg geschikt zijn om het Hollandse klimaat te trotseren. Het kan echter wel goed van pas komen om iets te weten over het aanplanten van de plant, zodat je uiteindelijk kunt genieten van schitterende bloemen in de tuin. Wist je dat er soorten orchideeën zijn die temperaturen van maar liefst -20 graden Celsius kunnen trotseren? Een sterk plantje dus! Deze soort die in Nederland geschikt is om in de tuin te gebruiken, is de Cypripedium, ook wel Vrouwenschoentje genoemd. Maar naast de meer praktische tips, is het natuurlijk ook heel leuk om te kijken wat je kunt doen met een orchidee als tuindecoratie en hoe je dat kunt verwerken in je tuinontwerp. Vaak is het zo dat een professional, zoals een tuinman, een hovenier of misschien zelfs wel een tuinarchitect, aan de slag gaat om planten goed in je tuin te verwerken. Maar als je het zelf ziet zitten, kan je hier ook gerust zelf mee aan de slag gaan. Zorg er dan wel voor dat je voor een goede voorbereiding zorgt. Je hebt er immers niets aan als je een binnenplantje binnen no time weg kunt gooien omdat die buiten niet in leven blijft. Dat zou toch erg zonde zijn!

Waar vind ik ideeën, tips, aanwijzingen en professionals die mij kunnen helpen?

Het vinden van ideeën en tips is niet zo heel erg lastig. Of het nou over een orchidee gaat, over een hele andere plant of over een totaal ander onderwerp: op het internet is met een zoekmachine vrijwel alles te vinden. Toch is het ook leuk om op andere manieren eerst aan de slag te gaan. Wist je namelijk dat er in Nederland heel wat modeltuinen zijn die zich voor een belangrijk deel op de orchidee hebben toegespitst? Je kunt van een tripje naar zo’n tuin een leuk dagje uit maken. Neem mensen mee waarvan je weet dat ze er ook in geïnteresseerd zijn en je dag kan niet meer stuk. Grotere bloemenzaken en tuincentra zijn andere plekken waar je de beste inspiratie kan opdoen en tegelijkertijd ook advies kan vragen over het onderhouden van je planten. Maar soms heb je toch geen zin om de deur uit te gaan en dan kom je automatisch weer online. En dat is natuurlijk helemaal niet erg! Ook bij homify willen we je graag helpen met de orchidee, maar ook met allerlei andere planten. Als je een aantal interieurs op een rijtje zet, dan zal je zien dat de orchidee heel vaak deel uit maakt van de inrichting van een huis. Ben je na het zien van die beelden nog niet helemaal tevreden en wil je toch graag een professional die jou kan helpen? Ook op dat gebied ben je bij homify aan het goede adres. Succes met je orchideeën!