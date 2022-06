Moestuin

Wat weet jij van een moestuin?

De populariteit van moestuinen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. Wie herinnert zich niet de acties van de grootste supermarkt van het land, waarbij je een mini moestuin cadeau kreeg. En we kunnen je verzekeren dat de kinderen van sommige homifyredacteuren nog steeds elke dag druk bezig zijn met zo’n leuke moestuin in een pot. Heb je zelf wel eens wat uitgebreider over een moestuin nagedacht? Dit type tuin is namelijk op heel wat verschillende manieren en op hele diverse plekken toe te passen. Zelfs je keuken kan namelijk als mini moestuin gebruikt worden. Bij een grotere moestuin komt veel meer kijken en daarbij helpen wij jou ook graag. We willen je onder andere wat bijbrengen over de professionals die jou kunnen helpen, we gaan het hebben over de zaaikalender, een moestuin aanleggen en ga zo maar door. Als je dit alles gelezen hebt, zou het zo maar kunnen zijn dat jouw groene vingers ontzettend gaan tintelen en dat jij over een paar maanden ’s avonds je eigen producten in de keuken staat om te toveren tot een heerlijke maaltijd.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor een moestuin?

Voor je überhaupt begint met de aanleg van een moestuin, is het wel handig om de beste ideeën en de juiste inspiratie te hebben. Je zou naar een volkstuinencomplex kunnen gaan om een ervaren tuinier zijn ervaringen te kunnen vragen. Dit zijn vaak ‘oude rotten in het vak’ en zij weten precies waar je allemaal om moet denken en hun tuin kan voor jou een grote inspiratiebron zijn. Heel erg leuk om zoiets van een ervaringsdeskundige te leren, maar aan de andere kant begrijpen wij ook heel goed dat je daar misschien wel helemaal niet op zit te wachten. Gelukkig zijn er ook heel veel andere manieren om aan de leukste inspiratie te komen. Er zijn in de eerste plaats heel wat verschillende magazines waarin uitgebreid wordt ingegaan op van alles en nog wat op het gebied van een moestuin. Maar er is natuurlijk ook online heel erg veel te vinden. Ook op het internet laten die oude experts namelijk voor jou al hun kennis achter. En daar kun jij weer je voordeel mee doen! Op homify vind je ook heel wat leuke voorbeelden van de mooiste moestuinen. Het is misschien even zoeken, maar als je de voorbeelden voor je neus hebt staan, dan weten we zeker dat je enthousiast gaat worden. Vergeet tot slot niet dat er altijd nog boeken in de bibliotheek of in de boekhandel te vinden zijn. Soms kan zo’n boek misschien wel de allerleukste manier zijn om je tuin te gaan beginnen.

Een moestuin beginnen: wat kan ik zelf doen en welke professionals heb ik nodig?

Een moestuin aanleggen en daarna zelf groenten kweken, is op zich niet zo heel erg ingewikkeld en je hebt daar dan ook niet direct een professional of expert bij nodig. Of toch misschien wel? Het gaat er vooral om wat je precies wilt. De mogelijkheden voor het aanleggen of beginnen van een moestuin zijn namelijk net zo uitgebreid als alle opties die je hebt als je een nieuwe keuken gaat (laten) plaatsen. Hoe groot moet bijvoorbeeld de moestuin zijn? Dit is ook mede afhankelijk van jouw woonsituatie. Als jij een studio zonder balkon bewoont, dan zullen de opties zeer beperkt zijn. Je kunt dan een tuintje in een volkstuinencomplex gaan huren, maar dat is misschien ook wel een beetje te veel van het goede. Handiger is het dan om gewoon in de keuken zelf een klein kruidentuintje te beginnen. Dat is namelijk een prima manier om van start te gaan en alvast een beetje groene vingers te krijgen. Als je dan groter gaat wonen, kun je die ervaring prima gebruiken voor een echte moestuin. Laten we nog een ander scenario gaan bekijken: jij en je (jonge) gezin wonen in een leuke eengezinswoning met een leuke tuin. Je zou er in zo’n geval heel goed voor kunnen kiezen om een gedeelte van de tuin als moestuin in te gaan richten. Vooral ook erg leuk en leerzaam voor de kinderen! Houd je een beetje van tuinieren? Dan moet het vast geen probleem zijn om zelf met de schop te gaan spitten. Maar het kan ook zijn dat je de tuin graag zelf wilt onderhouden, maar dat je de aanleg niet zo ziet zitten omdat er dan eerst een complete boom of een rozenperk verwijderd moet worden. In al die gevallen kun je heel eenvoudig een hovenier of een tuinman inschakelen om die klus voor jou uit te voeren. En als je in een spiksplinternieuw huis gaat wonen dan kun je er goed aan doen om een landschapsarchitect of tuinarchitect een plan te laten maken, waarin de moestuin op een mooie manier verwerkt gaat worden.

Wat kan ik op culinair gebied doen met producten uit een moestuin?

Het echte onderhouden van je moestuin en rekening met de zaaikalender en dergelijke wordt een beetje ingewikkeld om hier uitgebreid uit te gaan leggen. Maar we hebben al aangegeven waar je al die tips gemakkelijk kunt vinden. Waar we je wel alvast mee willen helpen, is wat je op culinair gebied allemaal kunt gebruiken uit eigen tuin. Allereerst de kruiden. Wat zou het toch leuk zijn om de smaakmakers van je eten zelf te verbouwen. Ook weer zoiets wat heel erg leuk is voor kinderen! Ga lekker aardbeien poten om zelf uiteindelijk lekker van te kunnen snoepen. Wil je ook nog iets van een boom in je tuin en heb je de ruimte daarvoor? Plaats dan een leuke fruitboom. Verder is het natuurlijk erg leuk om met ‘vergeten groenten’ aan de slag te gaan. Mensen zullen aangenaam verrast zijn als je ze pastinaak uit jouw eigen tuin voorgeschoteld krijgen als ze komen eten. Bedenk je ook goed dat door een moestuin de keuken nog meer het hart van je huis zal worden. En een kloppend hart in het huis is goed én gezond voor jou en je gezin. We wensen je ontzettend veel succes met het uitwerken van deze leuke droom.