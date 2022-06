Woningen zijn er in allerlei soorten en maten. Van grote villa’s tot kleine studio’s en alles wat daartussen te vinden is. Maar dan hebben we het nog niet over de bouwmaterialen gehad: hout, steen, beton of een combinatie van deze materialen behoort tot de mogelijkheden. Tussen al die verschijningsvormen ontbreekt alleen nog de modulaire woning. Op praktisch gebied misschien wel een van handige woningen om te bouwen. In feite is een modulaire woning namelijk een soort van bouwpakket. Heb je altijd al iets meer willen weten van dit type woning? We vertellen je er graag iets meer over!

Wat is een modulaire woning?

Het begrip van een modulaire woning kan heel ruim opgevat worden. Het kan een tijdelijke woning zijn, zoals een container of een stacaravan, maar je zou een prefab woning er ook onder kunnen rekenen. Het allergrootste voordeel is dat je zelf heel duidelijk kunt bepalen hoe een woning als deze samengesteld wordt. De hele woning kan uit verschillende onderdelen worden opgebouwd en kan op die manier ook alvast in een werkplaats of fabriek worden samengesteld. En dat scheelt dan weer in de kosten. Een erg handige manier om aan de slag te gaan eigenlijk.

Welke professionals heb ik allemaal nodig?

Het maakt niet zo heel veel uit om wat voor type woning het gaat, een of meerdere professionals heb je vrijwel altijd nodig. In het geval van een modulaire woning is een aannemer of bouwonderneming een belangrijke spil in het geheel. Dit bedrijf zorgt namelijk voor de levering en de plaatsing van de onderdelen van het huis. En afhankelijk van de andere werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, kan het natuurlijk erg goed mogelijk zijn dat er ook een elektricien en een loodgieter ingeschakeld moeten worden. Wat voor professional je ook nodig hebt op het gebied van bouw en verbouw, je kunt ze hier op homify vinden.

Waar vindt ik ideeën en inspiratie voor een modulaire woning?

Voor elk type woning kun je ideeën en inspiratie vinden op zeer uiteenlopende plekken. Loop maar eens door een woonwijk van een stad of een dorp en je zal verbaasd staan over hoeveel ideeën er te vinden zijn. Nog makkelijker is het natuurlijk om je inspiratie online op te gaan zoeken. Dat kan door hier lekker op homify te blijven kijken. De inspiratie ligt op onze site bijna letterlijk voor het oprapen. Op die manier kan jouw nieuwe huis al bijna niet meer stuk!