Je kent ongetwijfeld de term eengezinswoning. Dit type huis is overal in Nederland te vinden en je zou bijna geneigd zijn om te zeggen dat dit het meest voorkomende woningtype is. Een huis wat er op lijkt is een meergezinswoning, maar er is een groot verschil. Waar bij de eengezinswoning twee generaties wonen (ouders en kinderen), wonen in een meergezinswoning meer dan één gezin. Vaak zijn dit grote huizen waarin twee zelfstandige wooneenheden als het ware één zijn gemaakt. Heb je wel interesse in zo’n soort woning? We geven je graag wat meer informatie!

Wat zijn de voordelen van een meergezinswoning?

Het is van belang om duidelijk op een rijtje te hebben wat de voordelen van een meergezinswoning zijn. In een steeds meer vergrijzende samenleving, kan het sowieso een goede oplossing zijn om oudere mensen een aangename plek voor hun oude dag te geven. Maar zeker als grootouders nog vitaal zijn, is het ook ideaal dat ze om de kleinkinderen kunnen denken als de ouders aan het werk zijn. En als de grootouders dan wat ouder zijn, dan kunnen zowel kinderen als kleinkinderen de zorg voor hen op zich nemen. Ideaal dus voor alle generaties!

Hoe kom ik aan een huis voor een grote familie?

Het idee hebben voor een meergezinswoning is leuk, maar dan moet je nog wel de geschikte woning vinden. Er zijn heel veel oude huizen die prima verbouwd kunnen worden tot meergezinswoning. Als het huis maar ruim genoeg is, dan kun je er alle kanten mee op. Maar als je meer een liefhebber van nieuwbouw bent, dan kun je er ook voor kiezen een geheel nieuwe woning te bouwen. Op die manier kunnen de wensen van alle generaties optimaal in de nieuwbouw toegepast worden.

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor een meergezinswoning?

Over meergezinswoningen is meer dan voldoende informatie te vinden. Je kunt ze ook ‘in het echt’ gaan bekijken, als je een familie kent die in een dergelijk huis woont. De grootste bron waar je uit kunt putten, is toch het internet. Vergeet daarbij ook zeker niet om filmpjes op te zoeken waarin mensen vertellen over hun ervaringen. De experts van homify kunnen je ook verder helpen. Met de meest prachtige huizen kun jij vast kijken welke stijl en wat voor type huis jou het meeste aanspreekt. Er is heel veel mogelijk, en als je budget het toelaat, moet je die mogelijkheden ook zeker benutten.