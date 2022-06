Landelijk wonen

Wat is landelijk wonen?

Het platteland en de stad vormden al voor het begin van de jaartelling een groot verschil. En ondanks alle vooruitgang, is dat eigenlijk tot op de dag van vandaag niet veranderd. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet iets negatiefs te zijn. Veel mensen uit de stad dromen er namelijk van om landelijk te kunnen wonen. Maar wat is landelijk wonen precies? Je kunt dat met een beetje fantasie namelijk ook in de stad! Bij homify verstaan we onder het echte landelijke wonen (wonen op het platteland) namelijk ook een landelijke inrichting of een landelijk interieur. En dat kan natuurlijk net zo goed op een oude boerderij als in een appartement midden in de stad. Je kunt daarbij denken aan landelijke en brocante meubels en vele andere verschijningsvormen van deze stijl. Hout speelt daarin een grote rol, maar vaak ook zachte en lichte kleuren. Landelijk kan heel erg gezellig zijn, maar vaak is het ook heel erg ruimtelijk ingericht. Mooie zichtlijnen, voldoende lichtinval en leuke accessoires: je kunt daarmee prima uit de voeten in deze stijl. En als jij al langer rondloopt met het idee om je huis in landelijke stijl te gaan (her)inrichten, dan doen we je graag wat tips en suggesties aan de hand. We gaan eerst kijken waar je landelijke inspiratie en ideeën kunt vinden, vervolgens kijken we welke professionals je daarvoor eventueel nodig hebt en tot slot sluiten we af met een paar leuke tips. We hopen dat je daar wat aan zult hebben!

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor landelijk wonen?

Je zou heel simpel kunnen stellen dat je voor ideeën en inspiratie op gebied van landelijk wonen de stad uit moet gaan om eens flink rond te kijken op het platteland. Maar dat is natuurlijk ook een beetje overdreven. Toch zit er wel een kern van waarheid in. Je zult je er over verbazen hoeveel boerderijen een tweede leven hebben gekregen als antiek- en brocantewinkel. En juist op die plekken vind je de meeste leuke meubels. Het is echter wel de vraag of je dan ook overal een goed beeld krijgt waar het inrichten betreft. Soms zijn deze winkels namelijk meer opslagplaatsen dan showrooms. De echte landelijke wooninspiratie vind je bij mensen thuis. Ken je iemand die een landelijk interieur heeft? Ga er dan eens langs om lekker ideeën op te doen en ook vooral om tips te vragen. Verder kunnen heel wat woonmagazines je verder op weg helpen. En dan hebben we last but not least het internet. Online kun je zoveel leuks vinden. Vanzelfsprekend is dat bij homify ook het geval. We hebben heel veel mooie voorbeelden variërend van een landelijk ingericht stadsappartement tot een schitterende landelijke woonboerderij. Dat is echter niet het enige. Alle ruimtes in je huis kunnen namelijk een landelijke inrichting krijgen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de keuken? Zeker als je een grote keuken hebt, is het ontzettend leuk om die met landelijke meubels of landelijke banken in te richten. En dat geldt niet minder voor je slaapkamer of woonkamer. Met die inspiratie gaat het vast wel goedkomen!

Welke professionals kunnen mij helpen bij de landelijke stijl?

Voor je eventueel professionals gaat inschakelen, moet je heel goed weten wat je precies wilt op het gebied van landelijk wonen. Ga je een nieuw huis bouwen? Dan kun je al vanaf het allereerste begin bij een architect en interieurarchitect aangeven dat je graag wilt dat je huis wordt gebouwd in de landelijke stijl. Je kunt je dan na de bouw helemaal uitleven met landelijke meubels en accessoires. Bij de aankoop van een bestaand huis is het natuurlijk niet altijd zo dat dit ook een huis met landelijke accenten is, maar daar kun je wel je huizenjacht op aanpassen. Als je de kans krijgt om een oud boerderijtje te kopen dan is dat natuurlijk helemaal fantastisch! Maar laten we eerst nog eens even verder kijken naar welke professionals voor jou nog meer van belang kunnen zijn. De architect en interieurarchitect hebben we al even genoemd. Als je nog meer advies of een uitgewerkt plan wilt hebben voor landelijk wonen, dan kan een interieurontwerper jouw man of vrouw zijn. Deze expert weet namelijk als geen ander hoe je een landelijk huis er zo mooi mogelijk uit kunt laten zien. Maar op meer praktisch gebied heb je soms een aannemer nodig die voor jou aan het bouwen of verbouwen gaat. Een timmerman kan dat soms ook doen. Vergeet daarnaast ook niet dat heel wat ambachtslieden prachtige meubels of accessoires voor jou in landelijke stijl kunnen maken. De meubelmaker en de smid kunnen in zo’n geval jouw beste vriend zijn! En als de kleurstelling van jouw woonkamer wel wat landelijker mag worden dan zijn er genoeg schilders die dat voor jou kunnen uitvoeren. Voor al deze professionals geldt trouwens dat ze je heel eenvoudig via homify kunt vinden, vaak ook bij jou in de buurt.

Tips voor een landelijke inrichting

We hebben je al laten zien waar je ideeën en inspiratie kunt vinden en daarnaast weet je nu bij welke professionals je terecht kunt. Maar misschien ben jijzelf ook wel een grote creatieveling en wil je graag zelf je handen uit de mouwen steken. Denk dan vooral aan de kleuren die je gaat gebruiken. Witte tinten en andere zachte kleuren passen het allerbeste bij de landelijke stijl. Zoek de meubels verder zorgvuldig uit. Zelfs oude meubels kunnen prima een tweede leven krijgen door bijvoorbeeld het houtwerk met een mooie whitewash te gaan verven. Voeg er nog eens een rustieke bekleding aan toe en je landelijke meubels zijn klaar. Als je zo’n stoel nou niet zelf op zolder hebt staan, dan kun je ook altijd iets leuks bij een kringloopwinkel uit gaan zoeken. Op het gebied van accessoires is er ook heel veel te bedenken. Vergeet daarbij vooral ook de planten niet, wat groen in huis versterkt de landelijke sfeer nog eens extra. En doe verder vooral iets wat jij leuk en mooi vindt. Combineren met andere stijlen kan ook een heel spectaculair effect geven. Zit je zonder inspiratie? Zoals je weet kan homify je verder helpen.