Laminaat

Een laminaatvloer geeft een prachtige en unieke sfeer aan een ruimte. Met de mooie houtnerven, noesten en structuren van zo’n laminaat parketvloer breng je warmte en een gevoel van de natuur naar binnen in je interieur. Samen met een neutraal zacht kleurenpalet op je muren vormt dit de ideale basis voor elke ruimte. Laminaatparket is qua sfeer en uitstraling vergelijkbaar met echt houten lamelparket. Er zijn talloze soorten soorten en kleuren waardoor je voor elke ruimte gemakkelijk een passende stijl kunt vinden. Bij een laminaat vloer zijn de kunststof houtstroken verlijmd op een onderlaag. Doordat laminaat geen echt hout is, liggen de prijzen veel lager dan van een houten vloer: een goede budgetoptie dus! De technieken van de moderne laminaatvloeren zijn de afgelopen jaren enorm verbeterd waardoor laminaatvloeren eigenlijk nauwelijks meer van een echte houten vloer te onderscheiden zijn. Los daarvan zijn er veel verschillende soorten, bewerkingen en leggingen van laminaat mogelijk. We geven je een beknopt overzicht van deze mogelijkheden.

De voordelen van een laminaat vloer

Waarom zou je eigenlijk kiezen voor een laminaatvloer en niet voor parketvloer of een massieve houten vloer? Wanneer je graag de warme en natuurlijke uitstraling aan je huis wilt toevoegen maar minder budget beschikbaar hebt dan is laminaat parket een voordeliger optie dan een massieve houten vloer. De laminaat vloer heeft een gladde oppervlakte die zeer eenvoudig te reinigen is en vrijwel niet beschadigt. Laminaat is een kant-en-klaar product en hoeft na legging niet meer geschuurd, geborsteld, geolied of gelakt te worden zoals bij een houten vloer vaak het geval is. De werking is zeer gering bij een laminaatvloer dus het oppervlakte blijft mooi vlak en dus is er bij de juiste manier van leggen geen kans op krom trekken onder invloed van vocht of warmte.

Soorten laminaatvloeren en trends

Laminaat vloeren heb je in evenveel soorten, kleuren en bewerkingen als houten vloeren. De keuze is dus zeer breed. Het houtpatroon is bij laminaatvloeren geprint op de bovenlaag. De kleur, het patroon en soort hout bepalen in belangrijke mate de sfeer in de ruimte. ! In de nieuwste collecties laminaatvloeren zien we veel visgraat- blok- en vlechtmotieven, laminaat met boomstamstructuren en grafische en geometrische patronen die je kunt mixen en matchen. Nieuw zijn ook de PVC laminaat vloeren. Dit is een linoleumvloer waarbij aan de bovenzijde een laminaatstructuur is geprint. Ideaal voor vochtige ruimtes of ruimtes die zeer intensief worden gebruikt. En wist je dat er tegenwoordig ook laminaatvloeren zijn die geschikt zijn om in je badkamer te leggen?

Hoe kies je het juiste laminaat?

De keuze begint voor de meeste mensen met het uiterlijk van de vloer. Bedenk daarbij dat lichte kleuren een gevoel van ruimte geven en de donkere houtsoorten een ruimte kleiner maken en een cozy, intieme sfeer geven. Wil je graag laminaat dat niet te onderscheiden is van een houten vloer? Kies dan voor een laminaatvloer met een structuur. In dit geval voelt de bovenkant van het laminaat aan als hout door de imitatie van een houtstructuur. Ook kun je kiezen voor een laminaat met V-groef. Bij een V-groef laminaat ziet de vloer er door een zichtbare naad meer uit als een echte plankenvloer. Deze geeft dus meer de indruk van een houten vloer. Los van het uiterlijk is natuurlijk ook de gebruiksintensiteit van belang bij de keuze van het laminaat. Kies voor ruimtes waar veel gelopen wordt een betere kwaliteit toplaag en soort laminaat zodat je er ook daadwerkelijk jarenlang plezier van hebt!

Soorten kwaliteiten en legsystemen

De toplaag bij de goedkopere laminaatvloeren is meestal dun waardoor deze minder lang meegaat en sneller slijt. De kwaliteit en dikte van de toplaag wordt bij laminaat aangegeven met een nummer tussen 21 en 34. Let hier dus op bij de aanschaf. Hoe hoger het nummer, hoe dikker en slijtvaster de toplaag. Er bestaan ook kwaliteitsverschillen in het aantal lagen van de laminaatvloer en de mate van persing van de toplaag. In het beste geval bestaat de laminaatvloer uit vier verschillende lagen en is dit een HPL vloer oftewel High Pressured Laminate wat inhoudt dat deze sterker is en stootvaster door een zeer dikke en harde toplaag. Door betere bewerkingen en verlijming vinden we tegenwoordig steeds bredere laminaat vloeren waardoor deze soms nauwelijks te onderscheiden zijn van een massieve houten vloer. Qua legging zijn er twee soorten systemen mogelijk: verlijmde- en clicksystemen. Bij het clicksysteem klik je messing en groef op simpele wijze in elkaar. Je kunt ook kiezen voor verlijmen. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat de vloer niet meer los gaat of gaat schuiven na het leggen.

Hoe leg je de laminaatvloer?

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de laminaatvloer te laten leggen door een professional. Zo weet je zeker dat de vloer muurvast ligt en heb je er verder geen omkijken naar. Het leggen van een laminaatvloer is echter zo simpel dat je dit ook prima zelf kunt doen. Je zorgt ervoor de betonnen ondervloer mooi vlak en waterpas is. Voor de isolatie en geluidsdemping plaats je een speciale ondervloer. Je kunt er ook voor kiezen om hier dakisolatieplaten te gebruiken zodat je een nog dikkere en betere isolatie hebt. Omdat de ondervloer wel van hout is, dient deze 1 centimeter van de muur te liggen om te voorkomen dat de vloer hol of bol gaat staan. De planken klik je simpelweg in elkaar en verlijm je op de kopse kanten. Qua legverband kun je kiezen voor een halfsteens-, wild- of kruisverband. Voordeel van een wildverband is dat je het deel dat overblijft aan het einde van de plank weer kunt gebruiken om de nieuwe baan mee te beginnen bij het leggen.

Waar kun je je laminaatvloer het beste kopen?

Een laminaat vloer kun je natuurlijk bij een speciaalzaak kopen wanneer je graag een goed en professioneel advies wilt over de vloer die je gaat aanschaffen en een totaaloverzicht wilt zien van alle mogelijkheden. Tegenwoordig vind je laminaat vloeren ook bij de bouwcenters en doe-het-zelf zaken. Het is aan te raden om in een winkel gaan kijken met een groot aanbod zodat je een goede indruk krijgt van het uiterlijk van de vloer op een groter oppervlakte en een compleet overzicht hebt van alle soorten en stijlen vloeren die verkrijgbaar zijn. Zo kun je je goed oriënteren. Wil je graag goedkoop laminaat? Kijk dan bij de outlet- en dumpcenters of op internet naar aanbiedingen. Er bestaan ook online overzichtspagina's waar je alle op dat moment lopende aanbiedingen en kortingsacties kunt bekijken.Zo weet je zeker dat je de meest voordelige laminaatvloer vindt!