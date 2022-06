Kunstgras

Waar kun je kunstgras allemaal gebruiken?

Kunstgras bestaat al heel lang, maar wordt de laatste jaren steeds populairder. De professionals van homify volgen graag alle trends en vertellen je dan ook met plezier wat meer over kunstgras en wat er allemaal bij komt kijken. Misschien denk jij nog wel aan een voetbalveld als je kunstgras hoort. Maar ook bij vele andere sporten is het heel goed mogelijk om kunstgras te gebruiken in plaats van een echte grasmat. Daar houdt het echter niet mee op: ook op vele openbare plekken zie je steeds meer kunstgras. Vanzelfsprekend is het voor jou niet zo van belang op welke plekken je het allemaal vindt, maar is des te belangrijker wat jij kunt hebben aan kunstgras bij en zelfs misschien wel in je huis. De tuin lijkt de meest geschikte plek om het oorspronkelijke gras te vervangen door een kunststoffen exemplaar. Bedenk je wel van tevoren wat de redenen zijn om je gazon om te gaan toveren. Is het echt noodzakelijk? Over het algemeen is het namelijk zo dat onder normale omstandigheden een gewone grasmat prima voldoet. Juist als er problemen zijn met natuurlijk zonlicht en met de afvoer van grondwater, wordt het interessant om kunstgras te overwegen. Of als je het helemaal zat bent dat er elk jaar weer vervelende beestjes in je gras zitten en er dode, dorre of gele plekken in de grasmat zitten. En misschien durf je het bijna niet toe te geven, maar een belangrijke reden is ook vaak dat mensen het zat zijn om het gras elke week weer te moeten maaien. Schaam je er in zo’n geval zeker niet voor om kunststoffen grastapijt te overwegen.

Welke professionals kunnen mij helpen met kunstgras?

De professionals die voor jou klaar staan om je te helpen met je nieuwe grastapijt, kunnen heel divers zijn. Het ligt er net aan wat jouw situatie is! Heb je een bestaande tuin en wil je het gazon door kunstgras gaan vervangen? Een hovenier of een tuinman kan je dan vaak helpen. Maar in het geval van de aanleg van een nieuwe tuin, is het heel vaak zo dat een tuinarchitect of een landschapsarchitect aan de slag gaat om een schitterend ontwerp te maken. Geef dan al in een vroeg stadium aan dat kunstgras leggen de beste optie is. Een ontwerper kan er dan goed rekening mee houden. Misschien heeft die nog wel meer tips voor kunstbloemen of andere kunststof elementen in je tuin. Als je (kleine) kinderen hebt, dan kan het heel goed mogelijk zijn dat je voor hen een apart speeltuintje binnen de eigenlijke tuin wilt aanleggen. Je kunt er dan in zo’n geval ook voor kiezen om de speelruimte van kunstgras te voorzien terwijl de rest van de tuin een echt gazon krijgt. Bij speeltoestellen is het namelijk zo dat kunstgras veel slijtvaster is dan normaal gras. Een compleet weggesleten echte grasmat bij je kinds favoriete glijbaan zou toch een beetje zonde zijn! Nog even terug naar de professionals: vergeet ook niet om eens in een bouwmarkt of een tuincentrum te gaan kijken. We komen daar zo meteen uitgebreid op terug.

Waar moet ik allemaal om denken bij het installeren van kunstgras?

Sommige doe-het-zelvers hebben het liefste goedkoop kunstgras en gaan dan zelf aan de slag om het in de tuin te gaan leggen. Maar dan moet je wel eerst kunstgras kopen. Zoals we net al schreven, kun je daarvoor prima naar een bouwmarkt of tuincentrum gaan. Houd de aanbiedingen even goed in de gaten, want meerdere keren per jaar kun je hier heel voordelig een schitterende kunststof grasmat aanschaffen. Of zorg dat je kortingsbonnen hebt zodat je heel wat procenten op je aankoop kunt besparen. Ook via diverse webshops is er heel wat te verkrijgen op dit gebied. Het kopen, daar kom je uiteindelijk wel uit. Maar denk ook vooral aan de praktische kant als je het gaat installeren. Al voor je aankoop is het belangrijk dat je weet hoeveel vierkante meter je in huis moet halen. Meet de ruimte dus heel goed op en bestel niet te weinig. Je kunt namelijk beter wat kunstgras wegsnijden, in plaats van dat je er lelijke losse stukjes aan moet plakken. Als je eenmaal voldoende kunststof grasmat hebt verzameld, kun je aan het werk om de mat te gaan leggen. Zorg voor een droge en vooral ook stabiele ondergrond. Denk er ook aan dat een grasmat het grondwater goed kan afvoeren. Je hebt er heel weinig aan als je kunstgras binnen de kortst mogelijke keer in een vijver is veranderd.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van kunstgras?

Het vinden van ideeën en inspiratie is niet zo heel erg moeilijk. Maar om nou bij het voetbalveld te gaan staan voor inspiratie, is ook niet zo'n goed idee. Er zijn gelukkig heel wat andere manieren. Zo kun je naar de bouwmarkt of een tuincentrum gaan, maar ook kleinere bedrijven kunnen je soms goed helpen. En vergeet zeker het internet als grote bron van inspiratie niet. Een schat aan informatie en vooral ook ideeën ligt klaar voor jou om te worden gebruikt. Tussen die vele aanbieders staat ook homify aan jouw zijde. Het zal je verbazen in hoeveel tuinen wel iets van kunstgras te vinden is. Wat de situatie ook is, zorg in ieder geval dat je al van tevoren een duidelijk beeld van je budget hebt. Verder is het dan vooral een kwestie van de inspiratie heerlijk op je af laten komen.