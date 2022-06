Koelkast

Ga je een koelkast kopen?

Ga je een koelkast kopen dan moet je zeker niet over één nacht ijs gaan. Het is een leuke beeldspraak maar bevat wel een belangrijke waarheid. De koelkast die je kopen gaat zal jarenlang in je keuken staan. Je moet daarom een koelkast kopen die voor de komende jaren op jouw huishouden berekend is. Misschien ben je nu nog met z’n tweeën maar wil je graag een kind. Houd dan rekening met dit gegeven als je de koelkast gaat kopen. Met de ruimte die jouw koelkast moet bieden, hangt ook de ruimte samen die je er in je keuken voor reserveert.

Genoeg ruimte reserveren voor je inbouw koelkast?

Dit steekt vooral heel nauw als je een inbouw koelkast koopt. Stel je voor dat je die te klein koopt, waar haal je dan na een tijd de ruimte vandaan om een groter model in te bouwen. De maat van elke inbouw koelkast is weer anders en loopt van klein tot groot. Van belang is dat je zorgt voor een goede verhouding waarin je de rest van de keuken hierop aanpast.

Past een Amerikaanse koelkast bij jouw huishouden?

Vooral voor huishoudens met een gezin is een Amerikaanse koelkast ideaal. Er kunnen heel veel spullen in en vaak hebben ze een extern ijs- en waterkanaal. Vooral een Amerikaanse koelkast vormt in je keuken een opvallend element. Je kunt hem helemaal versieren als je daarvoor de juiste trucjes kent. Elke koelkast heeft zijn eigen energieverbruik. Bij een Amerikaanse koelkast is dit vanzelfsprekend iets hoger, maar zorg ervoor dat je vooraf de Amerikaanse modellen onderling vergelijkt.

Ideeën uitwisselen over de juiste koel vriescombinatie?

Ben je op zoek naar een eenvoudige koelkast of denk je aan een wat grotere koel vriescombinatie? De noodzaak is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je huishouden, maar het voordeel is dat je altijd veel vriescapaciteit hebt. Die kun je bijvoorbeeld ook gebruiken als je geregeld groenten uit je moestuin wilt bewaren. Ook pizza´s, broden en grotere hoeveelheden vlees kun je zo in huis halen en langdurig vers bevroren houden.

Mini koelkast voor gastenverblijf of kinderkamer?

Ook een heel handig item is de mini koelkast die je kunt kopen. Je gebruikt hem in een éénpersoons huishouden, maar hij is ook uitermate geschikt voor een gastenverblijf, tuinhuis of praktijkruimte in je huis. In een minikoelkast bewaar je limonade, bier of andere drank. Maar ook broodbeleg of medicijnen kunnen langdurig in de mini koelkast staan. Heb je in jouw gezin misschien kinderen die al wat groter zijn, dan vinden zij het vast heel fijn om een mini koelkast in hun eigen kamer te krijgen. Deze koelkast verbruikt weinig energie, maar biedt hen de mogelijkheid om voor vrienden of vriendinnen dranken en hapjes in hun eigen kamer te bewaren. Stel je voor hoe gezellig het voor hen kan zijn als ze samen met hun bezoek een film op hun kamer bekijken, terwijl ze hun spulletjes zo uit hun eigen mini koelkast kunnen halen.

Waar zet jij de vrieskast neer?

Een koud apparaat van een heel ander kaliber is de vrieskast die je in je huis kunt plaatsen. Is de ruimte in je keuken groot, dan kun je de vrieskast daar neerzetten. Maar eigenlijk is dit jammer van de ruimte omdat je dit apparaat vooral voor langdurige opslag hebt. Een veel gebruikte plaats voor de vrieskast is dan ook de garage, kelder of schuur. Hier staat hij niet gauw in de weg terwijl je allerlei bevroren producten makkelijk binnen handbereik hebt.

Welke producten leg jij in je vriezer?

Heb je deze vriezer eenmaal in je huis staan. Dan wordt het tijd om de aanbiedingen van alle supermarkten in de buurt goed in de gaten te houden. Koop je steeds voordelig je producten in, dan scheelt het je al gauw heel veel geld voor je huishouden. Het voordeel van een goed gevulde vriezer is bovendien, dat je altijd iets in huis hebt als je verrast wordt door onverwacht bezoek. Leg je er ook een aantal gemaksproducten in, dan sta je niet lang in de keuken als het bezoek bij je blijft eten. Zo zie je dat het werk in je huishouden door de aanschaf van een vriezer een heel stuk wordt verlicht.

Wat zet jij bovenop je koelkast tafelmodel?

Het meest traditioneel is het koelkast tafelmodel. Een voordeel van deze koelkast is het bovenblad dat je ook voor andere doeleinden kunt gebruiken. Ben je klein behuisd en heb je dus ook een kleine keuken, dan past op de koelkast tafelmodel heel handig je kookplaat. Maar ook voor decoratieve attributen leent het bovenblad van deze koelkast zich goed. Zo zet je er bijvoorbeeld met veel plezier een mooie potplant bovenop.