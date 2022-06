Kleuren

Wat moet ik allemaal weten over kleuren?

Kleur en interieur hoort bij elkaar als strand en zee. Je kunt er eigenlijk niet zonder! Maar om het nou alleen te betrekken op het interieur is eigenlijk ook een beetje kort door de bocht. Vrijwel alles in het leven heeft een beetje kleur nodig. Aangezien we bij homify graag kleur aan jouw leven willen geven, gaan we dit nu heel erg letterlijk doen door het over kleur te ebben. Maar wat je nou eigenlijk allemaal weten over kleur? Maak je maar niet ongerust, we zullen alle aspecten die op dit gebied van belang zijn, bij langsgaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van verf en verven? Of van informatie over een kleurenwaaier? Voor we daar zo meteen dieper op in gaan nog eerst even wat achtergrondinformatie over kleur zelf. Kleur kan volgens de beroemde internetencyclopedie het beste omschreven worden als ‘een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld’. Dat klinkt best wel ingewikkeld, maar dat valt gelukkig in de praktijk mee als jij op kleurenjacht gaat. Van het grootste belang is dat je weet wat je wilt, weet wat je budget is, weet wat je zelf voor werkzaamheden uit kunt voeren en welke professionals je eventueel nodig hebt. Wij helpen je daar graag een handje bij zodat je heel erg goed voorbereid aan de slag kunt gaan en uiteindelijk kunt genieten van een eindresultaat waar je zelf heel erg tevreden mee bent. En tevreden mensen daar worden wij bij homify weer vrolijk van!

Hoe kan ik beste aan de slag als ik wil gaan verven?

Als je bij verven of schilderen direct het liefst een schilder inhuurt, dan zou je ook door kunnen gaan naar de volgende alinea. Maar toch kan het helemaal geen kwaad om zelf ook even iets meer van verven af te weten als je een schilder opdracht geeft om de werkzaamheden voor je uit te voeren. Waar moet je eigenlijk beginnen als je gaat verven? Allereerst moet je weten wat je wil gaan verven. Dat kan dan ook van alles zijn: de buitenkant van je huis, de binnenkant van je huis, de schutting in de tuin of misschien ben je in een kunstzinnige bui en wil je een echt schilderij gaan maken. Erg belangrijk is dat je zeker weet, dat je een klus zelf aankunt. Zeker als je een houten huis aan de buitenkant wilt gaan verven. Je hebt dan een ladder of een steiger nodig om overal goed bij te kunnen. Als je last van hoogtevrees hebt, kun je de kleurenwaaier beter aan een schilder geven. Maar als jij wel een kei op hoogtes bent, is dat wel een hele leuke manier om zelf met je huis aan de slag te gaan. Hetzelfde geldt voor verven binnenshuis, al heb je daar vaak niet meer dan een huishoudtrap voor nodig. Zoals je ziet zijn er al mogelijkheden genoeg. Toch is het niet zo dat je er dan al bent. Bij schilderen moet je eerst weten wat je wilt gaan verven en vooral ook in welke kleur. Wat wil je precies verven en in welke kleur? Die kleuren moeten natuurlijk wel goed aansluiten bij alle andere plannen die je hebt. Als je bijvoorbeeld gaat herinrichten of als je bezig bent met het opknappen van je nieuwe huis. En tot slot nog even heel iets anders: stel je nou voor dat je een mooi schilderij wilt maken en dat je merkt dat je daar goed in bent. Richt dan een kamer in je huis die niet zo veel wordt gebruikt in als atelier. Of doe dat in je schuur of tuinhuis als je daar ruimte voor is. En anders kunnen een paar kranten op de woonkamervloer, een schilderezel, een doek en verf met kwasten ook voldoende zijn om mee aan de slag te gaan.

Welke professionals kan ik allemaal inschakelen als ik met kleuren bezig ga?

Als je heel basic met kleuren bezig gaat, dan is een schilder de aangewezen persoon om mee in zee te gaan, maar er zijn veel meer experts die je kunnen helpen. Bij klussen in huis is dit de interieurarchitect of de interieurontwerper. En bij de bouw van een nieuw huis spreekt het eigenlijk voor zich dat een architect jouw adviseur op het gebied van kleuren is. Compleet anders, maar niet minder leuk, ligt het als je door middel van accessoires wat meer kleur in je huis wilt brengen. Ga dan eens op zoek naar een beeldend kunstenaar die een mooi schilderij of een mooi beeld voor je kan maken. In alle gevallen is het in ieder geval belangrijk dat je weet wat je budget is. Zorg dat je door je keuze voor een te dure professional niet in financiële problemen komt. Het opstellen van een duidelijke begroting voor je aan een klus begint, kan je daar heel goed bij helpen.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van kleuren en verf?

Ideeën en inspiratie zijn op zo ontzettend veel plekken te vinden als het aankomt op kleuren en verf. Of het nou om muurverf gaat, om kleurenverf of om heel iets anders, in je directe omgeving kom je vaak al veel leuke voorbeelden tegen. Maar dat is vanzelfsprekend niet de enige plek. Voor artistieke inspiratie kun je naar een museum gaan. En als je een uitgebreid kleurenadvies met een kleurenwaaier wilt, dan kun je bij de bouwmarkt ook heel erg goed terecht. We zouden zo nog wel een tijdje door kunnen gaan, maar aangezien je bij homify terecht bent gekomen, zullen we ook iets meer over onze eigen rol in het geheel van kleuren vertellen. Bij homify vind je een hele grote hoeveelheid aan schitterende en inspirerende foto’s van hele diverse professionals van over de hele wereld. Je kunt dat op elk moment van de dag helemaal gratis bekijken en je daardoor heerlijk laten inspireren. En als je een professional nodig hebt, dan kun je die ook via ons gemakkelijk vinden. We hopen dat je met al deze informatie een beetje uit de voeten kunt en dan moet het met jou en alle kleuren in je huis en tuin helemaal goed gaan komen.