Inspiratie nodig voor de vloer in je keuken? Het aantal voorbeelden dat je bij Homify aantreft is bijna oneindig. Duizenden keukens zetten wij in een handomdraai op je scherm. Het enige wat jij hoeft te doen is op de foto’s de prachtige keukenvloer bekijken.

Op zoek naar het toonbeeld van design?

Bij een keuken is de vloer een heel belangrijk onderdeel van de ruimte. Hij moet aan allerlei eisen voldoen. Je werkt immers vaak met water en daar moet jouw keukenvloer natuurlijk wel goed tegen kunnen. Ook zal het je verbazen hoeveel er over een vloer in de keuken wordt gelopen. Het is namelijk één van de centrale plaatsen in je huis. Daarnaast moet de vloer bestand zijn tegen het schuiven van stoelen en het verplaatsen van barkrukken. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, kies je natuurlijk alleen een keukenvloer in je huis die het toonbeeld is van design.

De keukenvloer van je dromen vinden?

Homify haalt haar inspiratie van over de hele wereld. In bijna 30 landen zitten wij nu en we breiden onze wereldwijde aanwezigheid nog steeds verder uit. Het is dus niet vreemd dat je bij ons keukenvloeren ziet die je op andere websites helemaal niet tegenkomt. Onze deskundigen zoeken dagelijks heel nauwkeurig naar nieuwe voorbeelden. Zij voegen die alleen toe aan onze database als ze uitblinken door vernieuwend design. Je krijgt hierdoor steeds een keukenvloer op je scherm die aantrekkelijk en vernieuwend is. Maar dit is niet het enige. We hebben het jou bij het zoeken extra gemakkelijk gemaakt. Zo kan je uit het menu links in je scherm kiezen uit meer dan 10 stijlen. Ze staan allemaal voor een duidelijke smaak en maken het nog makkelijker om precies de vloer van jouw dromen te vinden.

Een professional die jouw keukenvloer legt?

De vloer in jouw keuken moet niet alleen zelf aan hoge eisen voldoen, ook het leggen van de keukenvloer vraagt om extra deskundigheid. Zo mag er geen water onder de vloer komen en kan alleen genoegen worden genomen met een volkomen glad en strak oppervlak. Op de foto’s zie je het direct: de vloer draagt in hoge mate bij aan de sfeer in je keuken. Hij moet dus echt perfect worden gelegd. Homify kan je hiervoor in contact brengen met de juiste mensen. Professionals die zich volledig hebben bekwaamd in het leggen van de perfecte keukenvloer. Wij doen dit voor jou wanneer je een gratis consult of gratis offerte bij ons aanvraagt. Hoe je dit doet? Klik op je favoriete foto en daarna op de groene button rechts in je scherm. Vul de gevraagde gegevens in en wij doen de rest!