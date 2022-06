Kleed jij ook graag je keuken op een decoratieve wijze aan? Dan weet jij vast wel dat de keukentegels die je kiest van grote invloed zijn. Zo kan de kleur sterk variëren, maar ook de vorm en grootte van de tegels zijn op de sfeer in je keuken van grote invloed.

Mooie details bekijken?

Een handige manier om inspiratie op te doen is rondkijken tussen de foto’s op de website van Homify. Je ziet hier keukens in allerlei stijlen en in afwisselende kleuren. Natuurlijk kun je zoeken naar een compleet design, maar je kunt bij elke foto ook kijken naar de afzonderlijke details. Zo merk je gelijk dat keukentegels met een reeks van variaties in je keuken kunnen worden verwerkt. Je betegelt er een complete wand mee, maar je kunt ook kiezen voor in omvang beperkte vakken. De foto’s die je ziet dienen om inspiratie mee op te doen. Zo is het lang niet altijd nodig om een complete keuken over te nemen in je huis. Zie je keukentegels met een mooi design, dan kun je ze ook heel mooi inpassen in de bestaande keuken in jouw huis.

Keukentegels vinden op websites uit de hele wereld?

Heb je weinig tijd om te kijken en wil je toch wat inspiratie opdoen, dan kun je ook de zoekfunctie van de website gebruiken. Je krijgt dan een aantal voorbeelden op je scherm, waaruit je het design dat jou het meest aanspreekt kunt kiezen. De collectie die je onder de ingegeven zoektermen vindt, groeit elke dag een beetje. Dit hangt af van de snelheid waarmee nieuw design op het gebied van keukentegels zich bij Homify aandient. De collectie keukens en tegels die je bij Homify aantreft is zonder meer uniek. Het bijzondere is de schaal waarop onze collectie is samengesteld. Wij leiden je door naar websites over de hele wereld. Het is maar de vraag of je die allemaal zelf zou kunnen vinden als er geen website van Homify bestond.

Wie zet bij jou de keukentegels?

Homify biedt hulp bij het vinden van mooi design, maar we helpen je ook om dit design in je huis te krijgen. Jouw keuken wordt immers het mooist als je het zetten van de keukentegels aan een professional overlaat. Maar hoe vind je deze zo snel en hoe weet je dat de tegelzetter die jij vindt ook voldoende kwaliteit biedt? Hier komt de service van Homify in beeld. Naast elke foto waar jij op klikt zie je een button met de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. Doe je dit, dan brengen we jou in contact met betrouwbare professionals bij jou in de buurt. Vervolgens kun jij kiezen wie bij jou de keukentegels zet.