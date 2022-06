Een keukeneiland vormt een prachtig visueel onderdeel in elke keuken of woonkamer. We zien ze daarom steeds vaker in de moderne woning anno 2016. Praktisch, compact en mooi qua design. Plaats er een paar trendy barkrukken bij en je tovert hem direct om tot praktische eetruimte. Of tot plek om gezellig met wat vrienden een glas wijn te drinken tijdens de bereiding van de maaltijd. Veel mensen denken dat je veel ruimte nodig hebt voor een keukeneiland. Maar je hoeft niet perse een grote woonkamer te hebben om toch een mooi kookeiland te kunnen plaatsen. We zien steeds vaker kleine, compacte keukeneilanden in lofts en appartementen. Juist ideaal als ruimtelijk en geïntegreerd kook- & eet-element in een kleine ruimte.

De voordelen van een keukeneiland

Een keukeneiland ziet er niet alleen maar prachtig uit; het maakt je keuken ook vrij van grenzen. Het vormt een zichtbaar middelpunt in je woonkamer en maakt deze tot plek van ontmoeting en verbinding. Laat het design van je kookeiland aansluiten bij de rest van je interieur en de stijl van je interieur wordt nog meer geaccentueerd. Koken wordt bovendien veel leuker met een kookeiland. Je staat niet meer met de rug naar je gasten toe maar kijkt direct de kamer in of de gasten zitten aan de bar terwijl jij kookt. Ook leuk voor de gasten want zo zijn ze ook betrokken bij de bereiding van de maaltijd. Je kunt het keukeneiland van alle kanten benaderen waardoor je elkaar niet in de weg staat en het biedt een zee aan werkruimte.

Welke mogelijkheden zijn er?

Keukeneilanden zijn er in vele maten en vormen. Voor een klein appartement zijn er mini compacte keukeneilanden waar alle keukenapparaten in geïntegreerd zijn. Een complete minikeuken dus. Is jouw keuken lang en smal of heeft deze een hoekvorm? Je kunt er ook voor kiezen om deels een traditionele keuken te plaatsen en een los keukeneiland als verbinding tussen keuken- en woonkamer. Kortom voor elke vorm en maat ruimte zijn er slimme oplossingen te bedenken.

Maakt zo’n keukeneiland de ruimte niet kleiner?

Veel mensen denken dat een keukeneiland de ruimte kleiner maakt maar er zijn wat praktische tips om je woonkamer met keukeneiland ruimtelijker te laten ogen. Zorg ervoor dat de keuken niet te vol staat met losse spullen. Hier geldt: hoe minder hoe beter. Creëer daarnaast ook kastruimte in het keukeneiland zelf of plaats een zwevende kast naast het keukeneiland. Vul alle losse ruimtes in de keuken op met smalle kasten of planken. Zo creëer je veel extra bergruimte en is het niet nodig om een extra losse kast te plaatsen in de woonkamer.