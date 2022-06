Kamerplanten cadeau geven als je bij iemand op visite gaat, is heel lang helemaal niet zo vreemd geweest. Tegenwoordig durf je dat niet zo snel meer te doen, maar dat is eigenlijk jammer als je kijkt hoe ontzettend divers het aanbod van kamerplanten in deze tijd is. Maar het is natuurlijk nog veel leuker om jezelf zo’n plant cadeau te geven. Denk er in zo’n geval wel om dat het raam van je woonkamer niet op een kleine kas gaat lijken. Met de juiste tips en aanwijzingen moet het geen probleem zijn om dit voor elkaar te krijgen. We helpen je graag een handje mee!

Wat voor soorten kamerplanten zijn er op de markt?

Ga in een willekeurige woonwinkel kijken en je ziet gelijk wat er op het gebied van kamerplanten op het moment in de mode is. Of het nu echte planten zijn of mooie kunstexemplaren, ze geven een prima indruk en vooral goede ideeën over hoe je zo’n plant zou kunnen gebruiken. Als je niet zo veel werk wilt hebben van je plantjes, dan kies je voor een vetplant of een cactus. Op dat terrein is het aanbod ook zo groot dat je zeker geen oubollige planten in huis haalt.

Welke professionals kunnen me helpen op het gebied van groen en planten?

Als je je woonkamer (of welke ruimte in je huis dan ook) in een ware natuurlijke omgeving wilt veranderen dan kun je een binnentuinarchitect aan het werk zetten. Maar als je het iets eenvoudiger wilt houden dan kun je bij de bloemenzaak wel terecht. Ook je hovenier of een tuinman weet vaak precies hoe je met kamerplanten en bloemen aan de slag moet gaan. En wat dacht je van de kennis die interieurarchitecten en interieurontwerpers hebben? Vergeet ook zeker niet om een van deze mensen in te schakelen als je vragen hebt.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van kamerplanten?

Ideeën en inspiratie zijn zoals gezegd in heel veel woonwinkels te vinden. Ook professionals die je, al dan niet via homify, kunt inschakelen zijn al aan de orde geweest. Maar homify gaat natuurlijk verder dan dat. Heel veel interieurs (en dan natuurlijk vooral de foto’s daarvan) kunnen je hele originele inspiratie bieden. Denk er wel altijd om dat je voor iets kiest wat past bij de stijl die je in je huis gebruikt hebt. En als alles mooi op z’n plek staat moet je ook zeker niet vergeten om de planten regelmatig water te geven.