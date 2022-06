Voel jij je ook pas thuis als je huis aantrekkelijk is ingericht? Dan zitten Homify en jij precies op dezelfde lijn. Onze website ademt aantrekkelijk interieur design en wij doen er alles aan om elke dag nieuwe ideeën voor jou in beeld te brengen.

Welke ruimte verdient de meeste aandacht?

Elke ruimte in je huis verdient het om zo mooi mogelijk te worden gemaakt. Natuurlijk denk je bij sfeervol interieur design het eerst aan je huiskamer. Maar ook de keuken, gang of hal zijn verantwoordelijk voor een aangename sfeer in huis. Loopt er in jouw huis een trap naar boven, vergeet dan ook vooral het trapgat niet. Ook de slaapkamers, badkamer en toilet zijn met prachtig design om te toveren tot riante verblijven. Bij Homify doen wij er alles aan om het interieur design op een overzichtelijke wijze in beeld te brengen. Onze website is in de eerste plaats naar de verschillende ruimten ingedeeld, maar je kunt ook heel gericht kiezen voor de diverse producten.

Welke interieur design stijl kies jij?

De mogelijkheden in ons hoofdmenu zijn bijzonder ruim. Ook als jouw huis een wijnkelder heeft roept deze om uitgekiend interieur design. Hetzelfde geldt voor een huis met een spa of voor het creatief inrichten van je serre. Maak je graag je kantoor of studeerkamer mooi, dan ben je bij Homify ook precies aan het juiste adres. Het aardige is dat je bij de verschillende ruimten op onze website ook kunt aangeven dat je zoekt naar een bepaalde stijl. Zo kun je gericht kiezen voor interieur design dat Aziatisch, Industrieel, Landelijk of Minimalistisch is. Aangezien dit slechts een kleine greep uit onze stijlen is, adviseren we jou om direct te kijken of jouw lievelingsstijl ook in ons keuzemenu staat.

De beste professional voor jouw interieur design?

Bij Homify zijn wij ons er heel goed van bewust dat geslaagd design vakkundig in de gekozen ruimte moet worden aangebracht. Ben jij een behendig doe-het-zelver dan kun je misschien zelf veel doen. Let wel op dat je blijft werken in de geest van het afgebeelde design. Zo is dit afhankelijk van de verhoudingen waarin je de materialen kiest en de tinten die samen zorgen voor het complete design. Natuurlijk zijn er ook veel mensen met een goede smaak die het gekozen interieur design liever door een professional in hun huis laten aanbrengen. Homify helpt je hier graag bij. Naast elke foto waar je op klikt, zie je een button waarmee je een offerte kunt aanvragen. Homify brengt jou op deze manier in contact de beste professionals uit jouw omgeving.