Interieur

Een interieur: wat moet ik er allemaal over weten?

De bovenstaande vraag zou je heel eenvoudig kunnen beantwoorden. Je hoeft er natuurlijk niks van te weten. Je mag je huis net zo inrichten als jij dat wilt. Maar als dat zonder enige vorm van stijl of zonder een ander uitgangspunt gebeurt, vinden we dat bij homify heel erg jammer. Er zijn namelijk zo ontzettend veel manieren om erg aangenaam en comfortabel te kunnen leven. En dat maakt het dagelijkse leven voor jou weer een stuk aangenamer. Neem nou een rommelig huis als voorbeeld. Heel veel mensen zouden daar niet zo vrolijk van worden, terwijl anderen wel met zo’n chaos uit de voeten kunnen. Hetzelfde geldt voor een huis dat heel steriel en leeg is ingericht. Je buurman kan dat fantastisch vinden, maar de buurvrouw aan de andere kant kan er van walgen. Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar zo werkt het in de praktijk wel. Het is dus voor ons erg moeilijk om in te schatten hoeveel (of hoe weinig) jij van interieurs af weet. Door in ieder geval de allerhandigste, leukste en meest inspirerende tips en voorbeelden te geven, helpen we jou op weg. De basiskennis die je daarvoor nodig hebt hoeft gelukkig niet groot te zijn. Wie weet wordt jij na het zien van al die mooie ideeën wel een amateur-interieurontwerper! We gaan dan ook eerst kijken waar je ideeën en inspiratie kunt vinden voor je interieur. Daarna gaan we kijken welke professionals en experts jou allemaal kunnen helpen en tot slot zien we wat je zelf allemaal op dat gebied kunt doen. Kijk je met ons mee?

Waar vind ik ideeën en inspiratie voor mijn interieur?

Je hoeft de televisie maar aan te zetten, en je ziet gelijk allerlei interieurs voorbijkomen. Dat hoeft niet eens een woonprogramma te zijn, want in alle films en series die je maar kunt bedenken is wel een interieur te zien. Hetzelfde geldt voor amusementsprogramma’s, in feite wordt daar namelijk ook geprobeerd om een heel groot interieur na te bootsen en dat ziet er soms opvallend huiselijk uit. Interieur design beperkt zich dan ook niet tot woonhuizen alleen. Ook op heel veel werkplekken wordt met design meubels geprobeerd een zo leuk mogelijke inrichting op te zetten. Voor jou kunnen al die plekken al bronnen van inspiratie zijn. Maar er is nog veel meer te vinden dan dat. Neem nou die woonprogramma’s op tv. Of alle woonmagazines die je bij de boekhandel of tijdschriftenwinkel kunt vinden. En dan hebben we het nog niet eens over het internet gehad, want online kun je misschien wel de meeste informatie vinden die jij nodig hebt. Er zijn ontelbaar veel websites die jou kunnen inspireren. Het spreekt bijna voor zich dat homify daarin ook een hele belangrijke rol kan spelen. Met de leukste huizen, tuinen en interieurs proberen we iedere dag weer mensen over de hele wereld enthousiast te maken. We hopen van harte dat jij ook een van die personen bent die graag op onze website een kijkje komt nemen.

Welke professionals kunnen mij helpen op het gebied van mijn interieur?

Als je wat moeite hebt met interieur inspiratie, dan zijn er gelukkig genoeg kundige mensen te vinden die jou verder op weg kunnen helpen. Het ligt er wel aan wat voor soort klus je uit wilt laten voeren. Laten we eens van het meest uitgebreide scenario uitgaan: je hebt alleen maar bouwkavel en gaat van niets iets maken. Voordat je dan überhaupt aan woonkamer inrichting toekomt, moeten er eerst heel veel andere dingen gebeuren. Een architect is in zo’n geval de eerste professional waar je mee te maken krijgt. Maar we zullen het in dit geval vooral op het interieur toe gaan spitsen, dus een interieurarchitect is heel erg belangrijk. Als deze expert z’n werk er op heeft zitten, dan kan een interieurontwerper het stokje van hem of haar over gaan nemen. Deze specialisten zorgen namelijk dat om de kleinste details en aan de leukste accessoires wordt gedacht. En wat dacht je van kunstenaars die iets moois voor je interieur kunnen maken? Een prachtig schilderij of een mooi beeldhouwwerk is de moeite natuurlijk heel erg waard. Wat in dit hele kader wel van essentieel belang is, is dat je weet hoeveel geld je te besteden hebt. Professionals kosten nou eenmaal geld en dat moet je wel tot je beschikking hebben. Het opstellen van een budget of een begroting voor je aan alles gaat beginnen kan daarbij heel goed helpen. Overleg dit natuurlijk wel goed met je partner, als je die hebt.

Wat kan ik zelf allemaal doen op het gebied van mijn interieur?

Je kunt aan je interieur net zoveel aandacht besteden als jij dat wilt. Of je nou wel of geen professional inhuurt, het is in ieder geval erg belangrijk dat je weet in welke stijl je wilt gaan werken. Vaak hangt dat ook af van het type huis waarin je woont. Een oud huis zal je misschien wat sneller klassiek gaan inrichten dan een nieuwbouwwoning, maar eclectische oplossingen die hele fraaie stijlen met elkaar combineren kunnen ook een fantastisch effect geven. Als je precies weet wat je wilt, dan kan je zoektocht gaan beginnen. Op naar de meubelboulevard en uitzoeken maar! Of je gaat naar de grote Zweedse meubelgigant. We weten natuurlijk niet hoeveel tijd je hebt om zulke uitstapjes te maken. Misschien blijf je wel liever thuis en dan kun je via het internet natuurlijk weer heel veel moois vinden. Inspiratie blijft belangrijk, dus zorg dat je dat voldoende hebt. En bedenk je ook dat je een interieur in de loop van de tijd weer kunt gaan veranderen. Bij een nieuwbouwproject kan het zijn dat je juist op het interieur wat moet bezuinigen. Ga dan ondertussen lekker doorsparen zodat je een paar jaar later je droominterieur werkelijkheid kunt gaan maken. Zo zie je maar dat de mogelijkheden op het gebied van interieur vrijwel eindeloos zijn. Met jouw creativiteit en een goed budget moet het uiteindelijk helemaal goed gaan komen. We wensen jou daarbij heel veel plezier.