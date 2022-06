Wanddecoratie

Wat voor soorten wanddecoratie zijn er allemaal?

Wanddecoratie, wat moet je daar nou eigenlijk onder verstaan? Omdat dit zo’n ontzettend breed begrip is, hebben we geprobeerd om voor jou een zo duidelijk mogelijk verhaal over dit onderwerp op het digitale papier te zetten. Een kale bakstenen muur kan in sommige gevallen al een prachtige vorm van wanddecoratie zijn. Dit geldt net zo voor een mooie verflaag of een leuk behang. Maar dan hebben we het alleen nog maar over muren gehad. Wat te denken van allerlei andere vormen van muurdecoratie? Denk daarbij aan foto’s, schilderijen, kleden, muurstickers en ga zo maar door. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos en voor jou kan het dan best lastig zijn, om door de bomen het bos te zien. Gelukkig weten de experts van homify over al die verschillende aspecten wel wat te vertellen. Denk maar aan het type wandversiering dat je uit kunt zoeken en die dan ook nog eens goed past bij de stijl die jij in je huis hebt toegepast. Maar ook zaken als een budget spelen daarin altijd een belangrijke rol. En vergeet ook vooral niet, dat er heel veel professionals zijn die jou goed op weg kunnen helpen. Kortom, te veel om allemaal zo maar even in één alinea uit te leggen. Ga er maar even lekker voor zitten! En als je alles gelezen hebt, dan weten we wel bijna zeker dat de muren in jouw huis er heel snel ontzettend leuk uit zullen gaan zien.

Welke professionals kunnen mij helpen op het gebied van wanddecoratie?

Als het op je huis, je interieur of je tuin aankomt, dan staat er een hele grote hoeveelheid professionals voor je klaar om jou op weg te helpen. Maar welke professional is voor jou de juiste? Dat is natuurlijk de vraag! Het ligt er vooral aan met wat project jij van plan bent om aan de slag te gaan, of misschien al wel bezig bent. Ga je bijvoorbeeld een nieuw huis bouwen of heb je een andere woning gekocht? In zo’n geval moet er altijd nog wel wat aan de muren gebeuren, zeker waar het de muurversiering betreft. Maar ook bij een verbouwing of herinrichting in je bestaande huis kan dat het geval zijn. Een adviseur is in zo’n situatie van belang. Dat kan een interieurarchitect of een interieurontwerper zijn, maar ook een stylist of een designer. En in heel wat gevallen zijn kun jij dat ook zelf doen! Als het op een meer specifieke opdracht aankomt, zoals het maken van een foto of het vervaardigen van een schilderij dan kom je al snel bij een fotograaf of een beeldend kunstenaar terecht. En als je van muurstickers, bijvoorbeeld in een kinderkamer, gebruik wilt maken, dan zijn er heel wat winkels en webshops te vinden die dat voor je kunnen leveren. Vergeet daarnaast ook vooral niet de wat minder alledaagse professionals zoals een smid. Hij (of zij) kan namelijk ook een prachtige constructie voor jouw muur maken. Vooral heel erg leuk als je huis er als een loft uitziet.

Wat kan ik zelf doen op het gebied van wandversiering?

Een foto ophangen is zo gepiept, daar heb je geen professional voor nodig. Maar voor je zo maar lukraak gaat boren of spijkeren is het wel altijd handig om te kijken of het ook wel echt op die plek kan. Natuurlijk geldt daarbij de praktische kant van het verhaal (niet direct boven de bank bijvoorbeeld), maar is vooral de veiligheid van belang. Denk er altijd goed om dat je geen leidingen raakt en koop een draden- of leidingendetector als je het niet vertrouwd. Wist je trouwens dat er in muren met een muurverwarming helemaal niet geboord op gespijkerd mag worden? Maar genoeg over die praktische zaken, laten we het eens over de meer creatieve kant hebben. Als jij handig bent met een kwast kun je misschien zelf een prachtige muurschildering maken. Voor een kinderkamer is dat heel erg geschikt, maar het kan ook heel erg leuk zijn in je eigen slaapkamer. En ook in de gang kan zoiets het ontzettend goed doen. Ben jij gek op foto’s maken? Maak dan afdrukken van je mooiste foto’s en versier de wanden van je huis daarmee. Als je kinderen hebt, dan kan een kindertekening ook een schitterende versiering zijn. Volg vooral je eigen creativiteit en dan zal je versteld staan wat er allemaal mogelijk is. Vergeet alleen niet om goed te denken om een budget, vaak kun je met wat handige trucjes voor heel weinig geld een ontzettend leuk effect bereiken.

Waar vind ik nog ideeën en inspiratie voor mijn muren?

Heel wat televisiezenders hebben heel wat woonprogramma's waar jij inspiratie en ideeën op kunt doen. Maar laat dat programma nou altijd op een tijdstip uitgezonden worden als jij geen tijd hebt om te kijken. En om nou de hele avond herhalingen te gaan zitten kijken is ook niet zo leuk, zeker niet voor je partner of je gezin. Er zijn gelukkig heel wat andere oplossingen! Naast woon- en interieurmagazines, zou je er ook op uit kunnen gaan om bij anderen te kijken. Wie weet is je broer, zus, schoonzus, collega of wie dan ook wel heel erg creatief en kan die jou op goede ideeën brengen. Maar ook woonwinkels zijn vaak een walhalla als het op inspiratie aankomt. Verder is er vooral heel veel online te vinden.