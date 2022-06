Muurstickers

Muurstickers zijn hot! En dat is niet verrassend. We kennen natuurlijk allemaal het traditionele behang of verf voor de muur. Maar wanneer je geen zin hebt in dagenlang stomen of rolleren geef je met zo’n muursticker een kamer een snelle make over. Je brengt de muurdecoratie op snelle wijze aan en kunt er als wanddecoratie elke ruimte in huis mee opfleuren. Muurstickers zijn er in allerlei soorten en maten. Zo kun je een muur in je woonkamer creëren met de volledige skyline van New York. Trendy zijn ook de 3D stickers die een driedimensionaal doorkijkje bieden waardoor je het idee hebt dat je daadwerkelijk aan die mooie waterval zit. En vind je de muursticker na verloop van tijd niet mooi meer of wil je een andere? No worries, het verwijderen van een muursticker is net zo eenvoudig als het aanbrengen ervan. We geven je een overzicht van alle soorten muurstickers en hoe je ze op eenvoudige wijze aanbrengt zonder de muur te beschadigen.

3D muurstickers

3D muurstickers geven een beeld dat niet van echt te onderscheiden is, driedimensionaal dus. Deze stickers zorgen vaak voor een trompe l’oeil effect oftewel je denkt dat je een doorkijkje of uitzicht hebt op een mooi strand of stadsgezicht maar dit is niet echt. In je slaapkamer zou je wel graag uitzicht willen hebben op een mooie tropisch strand. In je werkkamer lijkt het je leuk om de skyline van Manhattan by night te zien met duizenden lichtjes. Met deze nieuwe techniek kan dit. Door middel van een print wordt een levensechte aanblik gecreëerd met het uitzicht van jouw keuze. Je kunt elk uitzicht toevoegen. Alles is mogelijk. Een unieke mogelijkheid om jouw eigen persoonlijke sfeer toe te voegen aan een ruimte. Plaats zo’n interieursticker achter je bed of in de woonkamer boven je bank voor die unieke extra touch.

Muurdecoratie slaapkamer

Ook de slaapkamer kun je opvrolijken met allerlei mooie soorten muurdecoraties. We zien hier veel muurteksten voor boven het bed zoals de bekende ‘sweet dreams’ en ‘goodnight’. Maar overweeg ook eens een mooie schaduwprint in een tint net wat lichter dan de muur met een subtiel patroon van blaadjes of takken. Zo kan een muursticker die unieke nuance aanbrengen waarmee je een echte unieke sfeer neerzet in je slaapkamer. De slaapkamer vraagt om een rustige en subtiele decoratie. Daarom zien we hier veel motieven uit de natuur, zoals bomen, takken, bladeren en planten. In combinatie met een neutraal kleurenpalet creëer je hier een stijlvol geheel. Nieuw hier zijn de echte elementen die verwerkt worden in de muurstickers zoals bijvoorbeeld gevouwen vlinders van papier die op de muur worden geplakt of echte papieren rozen.

Muurstickers tekst

Met een tekst kun je een statement neerzetten die wat zegt over hoe je denkt en die jouw unieke persoonlijkheid weergeeft. Zo kun je kiezen voor de allermooiste en inspirerende muurteksten waar je elke dag weer vrolijk van wordt. Of misschien een tekst om je elke dag weer even te herinneren aan waar het echt om gaat. Muurteksten met de regels van het huis zijn zeer populair. Het kan ook leuk zijn om een inspirerende quote te plaatsen op een smalle muur waar je elke dag langs loopt. Of je kunt er ook zelf één verzinnen want muurstickers kun je ook volledig naar eigen wensen laten maken. Ook voor de voordeur zijn er allerlei muurstickers te koop. Met een komische tekst hier zorg je ervoor dat de deur-tot-deur verkopers in ieder geval niet bij jou aanbellen!

Muurstickers keuken

Verander de muren in je keuken in een ware beleving. Met een muursticker kun je een geheel eigen sfeer neerzetten in de soms wat eentonige keuken. We zien hier muurteksten met allerlei spreuken, maar ook krijtbordwanden waar je berichtjes voor de kinderen en je boodschappen op kunt schrijven. Je favoriete recept kwijt? Geen nood, voor de keuken bestaan er ook muurstickers met recepten. Zo heb je je favoriete recept altijd bij de hand. Heb je geen gladde muur in de keuken? Plaats de muursticker dan op een stuk PVC plaat of canvasdoek. Bij muurstickers komt al snel de gedachte op dat deze wanneer ze een hele muur in beslag nemen ze wel kostbaar zullen zijn. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Goedkope muurstickers vind je online al voor onder de vijf euro.

Muurstickers kinderkamer

Een kinderkamer moet natuurlijk een vrolijke en gezellige uitstraling hebben. Een muursticker kan dan wonderen doen als decoratie voor de kinderkamer! Met de kleinste muurstickers bereik je al de leukste resultaten in de kinderkamer. Je kunt ook de naam van je kind in de muursticker opnemen en zo de kamer personaliseren. Met een muursticker in de vorm van een boom vol dieren creëer je een fleurig sprookjesbos in de kinderkamer. Precies wat in een kinderkamer die vrolijke sfeer neerzet! Of plaats wat sterren en een maan of spelende dolfijnen op de muur. Zorg er bij voorkeur wel voor dat de rest van de kamer rustig is en de muursticker echt naar voren komt als kleurig accent. Dit is immers de slaapkamer van je kind en dus is een rustige en harmonieuze sfeer belangrijk. Ook voor de babykamer zijn er speciale muurstickers te koop. We zien hier prints van Nijntje, sterren, vrolijke gekleurde dieren en bloesemtakken met zelfs echte rozen op de muur!

Hoe breng je muurstickers aan?

Bij het aanbrengen van een muursticker op de muur is het allereerst van belang dat de muur op goede wijze is voorbereid. Zorg ervoor dat de muur stofvrij is door deze af te nemen met water en ammoniak. Zorg er ook voor dat het oppervlak gald is en de muur en geen structuur heeft. Dit zorgt voor een goede hechting van de sticker op de muur. Ook op een net geverfde muur kun je beter geen muursticker plakken. Vervolgens is het natuurlijk belangrijk dat de muursticker op de juiste plek op de muur komt. Om te kijken hoe dit eruit ziet, kun je de sticker van tevoren met plakband even als test ophangen. Wanneer je de juiste locatie hebt gevonden, begin je met het verwijderen van een klein stukje van het beschermende papier aan de bovenzijde. Je plakt nu eerst het bovenste deel van de muursticker vast aan de muur. Wanneer het bovenste deel netjes op de muur zit, trek je weer een stuk van het beschermende papier weg en bevestig je het volgende deel van de muursticker aan de muur. Gaat de sticker ergens los? Geen nood, door deze tegen de muur aan te strijken met een bankpas zit deze in no time weer vast.