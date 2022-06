Kookliefhebbers opgelet! Ben je op zoek naar geschikte inbouwkeukens voor jouw huis? De experts van homify helpen je maar wat graag op weg om de juiste inbouwkeukens te vinden. Of het nou gaat om een spiksplinternieuw exemplaar of een goed bruikbaar tweedehands exemplaar, we kunnen je altijd adviseren en inspireren. Samen kunnen we deze zoektocht heel eenvoudig en vooral ook leuk maken. Vergeet daarbij natuurlijk niet dat ook elke stijl voorhanden is en dat je altijd een professional kunt vinden die voor jou aan de slag gaat om een keuken te installeren. Het enige wat je na afloop kunt gaan doen is lekker koken.

Hoe zien inbouwkeukens er eigenlijk uit?

Het begrip van inbouwkeukens is eigenlijk heel erg ruim op te vatten. Dit type keuken kan namelijk op maat worden ingebouwd in de ruimte die daarvoor is uitgekozen, maar het kan ook een keuken zijn die voorzien is van inbouwapparatuur. Denk daarbij aan de koelkast, oven en gasfornuis, vaatwasser en eventuele andere opties. Jouw kookwensen staan daarin natuurlijk centraal en het gaat er ook vooral om dat alles goed bij jouw budget en bij de ruimte past waar de keuken wordt geïnstalleerd. En ook de stijl waarin het geheel wordt uitgevoerd moet je niet over het hoofd zien.

Welke professionals heb ik nodig voor keukens?

Keukenprofessionals zijn er, net zoals inbouwkeukens, ook op vele verschillende manieren. Denk allereerst aan een keukenspeciaalzaak en de medewerkers daarvan. Verder heb je keukenplanners die de bouw en installatie van een keuken van het begin tot het einde kunnen coördineren. En dan hebben we het nog niet andere professionals gehad die hun steentje aan de installatie van een keuken bij kunnen dragen. De loodgieter is zo’n vakman. Hij sluit alle leidingen en afvoerpijpen perfect aan. En de elektricien zorgt dat je nieuwe keuken van alle elektrische gemakken op een veilige manier voorzien wordt.

Waar vind ik ideeën en inspiratie op het gebied van inbouwkeukens?

Ideeën en inspiratie zijn in winkels te vinden, maar vergeet ook zeker niet dat er andere mogelijkheden zijn om op zoek te gaan naar de leukste ideeën. Via elke willekeurige zoekmachine op het internet kun je namelijk heel veel vinden. Voor homify heb je trouwens niet eens een zoekmachine nodig. We bieden je door middel van de meest mooie Ideabooks heel veel inspiratie. En daarbij helpen we je ook graag verder op weg door het aanbieden van professionals die van jouw nieuwe keuken een droomkeuken kunnen maken.