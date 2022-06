Kostenbesparend inrichten: leuke tips om goedkoop je huis te verfraaien

Muren kunnen net zoveel verschillende verschijningsvormen hebben als interieurs: sober geverfd in witte of donkere tinten, voorzien van een uitbundig behang of gewoon een bakstenen uiterlijk. Als je strakke witte muren in je huis hebt, of wanden in een andere kleur, dan kun je er voor kiezen om een soort van ‘tattoo’ op de muur aan te brengen. Een leuke tekst, een mooie tekening of iets anders wat je mooi en aantrekkelijk vindt. In dit geval zien we een mooie witte muur waarop een leuke combinatie van een tekst en grappige tekeningen is aangebracht.