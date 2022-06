Voor en Na: een compleet vernieuwd huis

Als je de oude situatie met de nieuwe vergelijkt, dan zie je toch wel heel duidelijk een zeer grote verbetering. Hier kan lekker eigentijdse gekookt worden in een moderne omgeving. Aangezien dit project door interieurarchitecten is begeleid, is er aan de aankleding natuurlijk heel erg veel aandacht besteed. Neem nou de bijzondere constructie boven het fornuis: is het een lamp of een afzuigkap? Een combinatie tussen beide lijkt het meest voor de hand te liggen. Waar de oude keuken een min of meer afgesloten ruimte was, is nu sprake van een open keuken. Maar die is wel op zo’n manier aangebracht dat er een duidelijke scheiding tussen de beide gedeeltes is ontstaan.