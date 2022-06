Een prachtige nieuwe sprookjeswoning

Al doet de omgeving misschien een beetje klassiek aan, de keuken is een prachtig voorbeeld van een modern exemplaar. Of zouden we het in dit geval beter minimalistisch kunnen noemen? Het is in ieder geval ook weer een zeer ontspannen ruimte waar heel veel mensen zich direct thuis zullen voelen. En je bent misschien niet gewend dat er bloemen in een moderne keuken staan, maar je kunt hier heel goed zien hoe mooi het effect daarvan is.