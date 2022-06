Besparen op je energierekening: het kan echt!

Om een energieneutraal huis te creëren is het compleet afgesloten zijn van de woning een belangrijke factor. Dit houdt in dat het huis geen kieren of gaten heeft en geen warmte of lucht laat ontsnappen zowel naar buiten als naar binnen. Dit betekent dus dat elk materiaal oftewel beton, staal etc gekozen kan worden voor een groen huis zolang er maar geen lekken zijn. Dat is eigenlijk alles wat er noodzakelijk is inzake de lay out en ontwerp van de energieneutrale woning.