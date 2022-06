WE LOVE: wit & hout!

Hier zien we een prachtig vintage appartement in Turijn ontworpen door con3studio: de houten-witte combinatie is explosief en charmant. Deze dubbele zijde met hout, waarbij aan de ene kant een mooi oud balken plafond in tact gelaten is en aan de andere kant een prachtig visgraat parket en sfeervolle houten meubels, vol met verwijzingen naar de 50-er jaren via de gekleurde patronen in de stoffering. Tussen vintage en modern, waarbij beide in een prachtige balans zijn neergezet.