DIY trends | Nieuwe bekleding op oude meubels

Upcycling, doe-het-zelf, DIY, klussen, opknappen: er bestaan vele verschillende beschrijvingen voor dezelfde activiteit: oude spullen mooi maken! Of het nu gaat om een oud tafeltje een nieuwe kleur geven, een oud behangetje een nieuwe lik verf of van oude pallets een nieuwe bank maken; al deze creatieve activiteiten en trends zijn nu al een poosje in opkomst en blijken een grote bron van inventiviteit en stijlontwikkeling te zijn. Het blijkt makkelijk, goedkoop en vooral leuk te zijn om je eigen stempel te zetten op oma's oude dressoir of een stuk sloophout uit het grof vuil.

Deze keer willen we je laten zien wat er gebeurt als je oude stoelen en fauteuils een nieuw jasje geeft. Letterlijk: want we gaan kijken naar hoe je met nieuwe en vervangende bekleding die oude meubels een heel nieuwe persoonlijkheid mee kunt geven. Maar als het gaat om nieuwe bekleding voor meubels zijn er vele factoren die je in aanmerking moet nemen: is het het waard te investeren in een oude meubel? Durven we het zelf aan of besteden we het uit aan een professional? Uit wat voor materialen kunnen we kiezen? Om te voorkomen dat deze vragen je overweldigen hebben wij hier bij homify besloten je stap voor stap te begeleiden bij jouw doe-het-zelf project!