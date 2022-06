homify 360°: uitbreiding van een familiehuis

Vandaag gaan we je een supergaaf huis laten zien met een juiste looks. Typisch zo'n huis dat je verwacht bij homify 360°, want de gaafste woningen laten we altijd in deze serie zien. Vandaag nemen we je mee naar Broadgates Road, Londen, waar we je een woning laten zien met interieurideeën die je zekere zullen inspireren. Dit huis heeft het helemaal op het gebied van ruimte en comfort. Het is volledig op de schop gegaan waardoor een mooie mix tussen traditioneel en hedendaags design ontstond. Genoeg erover gepraat, laten we snel gaan kijken!