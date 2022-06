4 terrassen, voor en na de transformatie

In de jaren negentig was dit een topterras: lekker ruim met een set meubels die bij elkaar pasten. In de loop van de tijd zijn er allerlei meubels bijgekomen en werd het wat dat betreft een ratjetoe. Ook de looks van de gevel laten te wensen over, qua kleur pasten ze ooit goed bij het terras, maar van deze glorietijd is niets meer over. Het mag daarom geen verrassing zijn dat de bewoners van deze woning graag hun terras wilden transformeren. Hieronder gaan we het resultaat hiervan aan je laten zien. Met de juiste expert ontwerp je snel een topterras!