Een kleine flat met veel ideeën die je zo kunt kopiëren

Het is natuurlijk van fundamenteel belang dat er goed geslapen kan worden in de studio. Daarbij is een comfortabel bed van groot belang. Natuurlijk komt er nog wel wat meer bij kijken, zoals een goede luchtcirculaties, want als je met twee mensen in een studio leeft heb je gewoon extra frisse lucht nodig. Dat is in deze studio helemaal in orde. Daarbij is het interieur in de living op een slimme manier vormgeven, zodat je echt echt gevoel hebt dat, als je in bed ligt, je ook echt in een slaapkamer bent. De nachtkastjes versterken dit effect, de lampjes op de kastjes maken het mogelijk om in de avond nog even een boek te lezen. Meer mooie ideeën voor de slaapkamer kun je hier vinden.