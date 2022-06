Zwart wit saai? Zeker niet! Zwart in de keuken is een gewaagde keuze en wanneer zwart wordt afgewisseld met wit is het effect geweldig. Zwart wit keukens hebben drama, mysterie en een vleugje formaliteit. Ze zorgen ook voor krachtige verbindingen met de verschillende eigenschappen van de ruimte. Het scherpe contrast tussen zwart en wit kan sommige zaken op krachtige wijze naar voren halen. Het kan gebruikt worden om te spelen met de grenzen van de keuken of zelfs om de verbinding te maken van de keuken naar de woonkamer in een open ruimte. Er is een breed scala aan mogelijkheden. Maar het is beter om wat voorbeelden te bekijken! Dus kom mee en bekijk 10 bijzondere zwart wit keukens.