Prachtige moderne prefab kubushuizen voor elk budget

Wat is er heerlijker dan wonen op een rustige plek in de natuur in zo'n prachtige moderne kubuswoning die ook qua kleurstelling geheel geïntegreerd is in de omgeving? We zien hier één van de prototypes van de veelzijdige en mooie huizen uit de categorie Basic Cube. De hier afgebeelde woning is 50 m2, maar kan ook in 36 m2 en 75 m2 worden geleverd – 3 modellen met 1 tot 3 slaapkamers en allen voorzien van badkamer, keuken en woonkamer. Ook kun je tegen een meerprijs extra onderdelen aanschaffen zoals een garage, barbecue of zwembad.

Dit huis kost slechts € 24.900 en daarbij komt nog een minimum aan transportkosten van €490,- en de kosten van het storten van de betonnen ondergrond waarop het huis wordt geplaatst. Deze woning heeft slechts één kamer en is perfect geschikt als eenpersoonswoning om te genieten van een mooie plek om daarna weer te verhuizen naar een andere locatie, want deze huizen zijn ook verplaatsbaar!!