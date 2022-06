Voor en Na: een fantastische minimalistische transformatie

Misschien is het wel een beetje jammer dat het bad verdwenen is, maar moet je eens zien wat er allemaal voor in de plek gekomen is! Dit is pas een ruimte om lekker ontspannen te kunnen douchen. En ook al is de ruimte niet zo groot, door een soort marmer te gebruiken ontstaat een zeer luxueuze badkamer. Net alsof je in een mooi hotel bent! Voor de bewoners moet het na deze renovatie elke keer letterlijk en figuurlijk weer heerlijk thuiskomen zijn.

Kun je niet wachten om meer mooie transformaties te bekijken? We hebben er heel wat voor je in de aanbieding! Dit project kunnen we je ook van harte aanbevelen.