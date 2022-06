Budgettips om je keuken aantrekkelijker te maken

Een achterwand kan naast heel functioneel zijn ook nog eens heel erg in het oog springen. Heb je er nog geen en denk je er over om er een te plaatsen, bedenk dan eens wat er allemaal mogelijk is. Een kek kleurtje of een gekke print kan van je saaie standaard keuken een hip en modern geheel maken. En ook niet onbelangrijk: het kost niet veel geld.